Willow-Leitungskongress – für mehr wirkungsvolle Gemeinden

Menschen mit Verantwortung inspirieren, stärken und herausfordern – das ist das Ziel beim Willow-Leitungskongress im Februar 2026 in Dortmund.

Der Leitungskongress solle dazu einladen, „tiefer zu gehen, […] Wurzeln zu stärken und daraus neue Kraft zu schöpfen“, heißt es auf der Homepage von Willow Creek Deutschland. Vom 12. bis 14. Februar 2026 geht es in der Dortmunder Westfalenhalle um das Thema „Rooted – Gute Leitung braucht starke Wurzeln“ – ausgehend von Kolosser 2, 6-7. „Gemeinsam wollen wir im Glauben in die Tiefe wachsen und dadurch neue Kraft finden – für unseren persönlichen Glauben und unsere Gemeinden, in denen wir Verantworten übernehmen.“

Zu den angekündigten Sprecherinnen und Sprechern zählen (alphabetisch):

Jonathan R. Almonte (Leiter Unterstützerengagement von Compassion International)

Andrea Ballschuh, langjährige Fernseh- und Radiomoderatorin, Videocoach

Tod Bolsinger, Gründer und Leiter von AE Sloan Leadership

Mindy Caliguire, Mitgründerin und Präsidentin von Soul Care

Dave Ferguson, Leiter von Exponential und Pastor der Community Christian Church in Naperville, Chicago

Julia Garschagen, Leiterin des Pontes Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube

Prof. Dr. Michael Herbst, Autor und Professor für Praktische Theologie

Maike Ritzer, sozialwissenschaftliche Referentin und stellv. Direktorin des Instituts zur Erforschung von Mission und Kirche (IMK)

Martin Schleske, Geigenbauer, Physiker und Bestsellerautor

Dr. Patrick Todjeras, Rektor des Werks für Evangelisation und Gemeindeaufbau in Österreich

Markus Weimer, Dekan für den Kirchenbezirk Konstanz

Bis zum 30. Juni gilt laut Veranstalter noch ein Frühbucherrabatt. Weitere Ermäßigungen gibt es für Willow-Partner, Schüler, Auszubildende und Studenten. Für Gruppen ab 20 Personen gibt es einen separaten Check-in und reservierte Plätze im Saal.

Hier geht es zur Anmeldung für den Leitungskongress 2026.

Willow Creek Deutschland ist ein überkonfessionelles Netzwerk, das haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter ermöglichen will, ihre Berufung zu entdecken. Seit 1996 finden Kongresse in Deutschland statt – zuletzt 2024 in Karlsruhe. Der LK26 ist der 41. Kongress von Willow Creek in Deutschland.

