Pfingstjugendtreffen Aidlingen: Gottes Plan – dein MOVE?

Glaube, Gemeinschaft und viel Musik: Beim Pfingstjugendtreffen in Aidlingen treffen sich Tausende junge Christen. Das Motto soll zum Handeln einladen.

Vom 23. bis 25. Mai lädt das Diakonissenmutterhaus Aidlingen zum traditionellen Pfingstjugendtreffen (PJT) auf den Hummelberg ein. Unter dem Motto „ENTER – Dein Leben. Gottes Plan. Dein Move?“ werden mehrere Tausend Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 30 Jahren erwartet. Die Veranstalter versprechen „drei unvergessliche Tage“ – mit zahlreichen inhaltlichen Impulsen, Bibelarbeiten, Lobpreis, Actionwiese, Talentbühne, Tanzworkshop und Seifenkistenrennen.

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Inhaltlich geht es auf Basis der biblischen Josua-Geschichte um die fünf Themen Freiheit, Treue, Abenteuer, Mut und Vertrauen. Hauptredner sind Nik Ebert von der Liebenzeller Mission und Kirchengründer Matthias „Kuno“ Kuhn. Außerdem dabei: Chris Günzel (Pastor), Manuel Bühler (Sportpastor), Jonny Schilling (Regionalreferent der Schüler SMD), Timo Hauber, SRS Mototsport, Mr. Jugendarbeit, Physik-Professor Dr. Thomas Schimmel, Emma Weiß, Marlene Bauer (Soullettering) – und die Aidlinger Schwestern. Auch Musik wird eine große Rolle spielen, heißt es. Mit dabei sind die PJT-Band (ICF Karlsruhe Music), Vu.anesa und die O’Bros.

Zum dritten Mal startet dieses Jahr im Anschluss an das Festival der “PJT-Outreach”, ein missionarischer Einsatz (25. Mai bis 1. Juni) einer kleinen Gruppe von Teilnehmern organisiert von OM – diesmal in Mecklenburg.

Tickets und weitere Informationen (Anreise, Unterkunft etc.) gibt es auf der PJT-Homepage.

Trailer:

Das Pfingstjugendtreffen in Aidlingen (PJT) zählt zu den ältesten christlichen Jugendtreffen Deutschlands und findet seit 1957 in Aidlingen statt. Getragen wird das Festival vom Diakonissenmutterhaus Aidlingen in Kooperation mit Campus für Christus Deutschland und Schweiz sowie einem breiten Träger- und Freundeskreis christlicher Organisationen.

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