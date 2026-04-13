SPRING Fazit: „Besonders intensiv“

Rund 3.000 Besucher kamen zum SPRING-Festival nach Willingen. Das Motto „Friede mit dir“ prägte Tage voller Gottesdienste, Musik und geistlicher Impulse.

Die Atmosphäre sei „Christus-zentriert“ gewesen und habe sich nicht in Nebensächlichkeiten und Randthemen verloren, bilanzierte der SPRING-Vorsitzende Armin Jans. Auffällig viele Menschen seien auf ihn zugekommen und hätten ihm von einer starken Wirkung von SPRING auf ihr Leben erzählt und von „tiefen Begegnungen“ mit Gott berichtet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit jahrelanger SPRING-Erfahrung hätten gesagt, dass ihre Erlebnisse mit Gott in diesem Jahr „besonders intensiv“ gewesen seien.

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Laut Jans seien es meistens die eigenen Gedanken und Emotionen, die den inneren Frieden rauben können: „Herz und Hirn brauchen einen Hüter, einen Hirten, einen Herrn, der sich in die Verbindung einklinkt.“ Der Hüter sei der Friede Gottes.

Beim Abschlussgottesdienst des SPRING-Festivals wünschte die zweite Vorsitzende Daniela Knauz allen Besuchern Frieden und Kraft: „Wir tauschen unsere Sorge gegen seinen Frieden, unsere Enge gegen seine Weite, unser Ringen gegen seine Gegenwart. Das ist kein einmaliger Akt, sondern ein Lebensstil. Immer wieder. Jeden Tag neu.“

Das nächste SPRING Festival findet vom 29. März bis 3. April 2027 statt. Das Motto: „Deine Stimme“.

SPRING ist ein christliches Festival für alle Altersgruppen. Veranstalter ist die Evangelische Allianz in Deutschland. Rund 400 Ehrenamtliche machten das Festival möglich.

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