Junges Mädchen in Indien arbeitet an einem Webstuhl
Symbobild: EyeEm Mobile GmbH / iStock / Getty Images Plus

„Schule statt Fabrik!“ – Sternsinger starten Aktion gegen Kinderarbeit

Die Aktion Dreikönigssingen 2026 stellt den Kampf gegen Kinderarbeit in den Mittelpunkt. Partnerprojekte zeigen Wege aus der Armut.

Die Sternsingeraktion 2026 steht unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“. Weltweit arbeiten laut UNICEF rund 138 Millionen Kinder, 54 Millionen davon unter besonders gefährlichen und prekären Bedingungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sternsinger. „Die Weltgemeinschaft hat ihr Ziel, Kinderarbeit bis 2025 zu beenden, nicht erreicht.“

Partnerorganisationen der Sternsinger setzen sich in mehreren Ländern dafür ein, Kinder aus Arbeit zu befreien und ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen, schreibt die Aktion Dreikönigssingen. „Sie organisieren Förderkurse, um Kinder wieder einzuschulen und zu verhindern, dass sie die Schule abbrechen.“ Außerdem würden Eltern, Gemeinden und Unternehmen für Kinderrechte sensibilisiert. „Nur wenn diese Rechte umgesetzt werden, lässt sich der Kreislauf von Armut und fehlenden Chancen durchbrechen.“

Bangladesch im Fokus

Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispielprojekte aus einer Region exemplarisch im Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen. 2026 ist es Bangladesch. Dort leben rund ein Drittel der 167 Millionen Menschen in Armut. Etwa 1,8 Millionen Kinder arbeiten, viele unter ausbeuterischen Bedingungen, heißt es. Projekte wie die Caritas Bangladesch und die Abdur Rashid Khan Thakur Foundation (ARKTF) befreien Kinder aus gefährlichen Arbeitsverhältnissen, ermöglichen (Wieder-)Einschulung und klären Familien über die Bedeutung von Bildung auf.

Die Sternsinger wollen Kinder und Erwachsene in Deutschland nach eigenen Angaben motivieren, sich gegen Kinderarbeit einzusetzen – durch bewusstes Konsumverhalten und Engagement beim Sternsingen. Die Spenden fließen in Hilfsprojekte für Kinder in rund hundert Ländern weltweit.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Sternsinger.

Zahlen (UNICEF/Sternsinger):

  • 138 Mio. Kinder arbeiten weltweit
  • 54 Mio. unter gefährlichen Bedingungen
  • 1,8 Mio. Kinder arbeiten in Bangladesch
  • 1,1 Mio. davon in ausbeuterischen Verhältnissen

Klicke hier, wenn du den Inhalt von Youtube sehen möchtest.
Learn more in YouTube’s privacy policy.

Open "Sternsingen gegen Kinderarbeit – Willi Weitzel in Bangladesch" directly

NEWS & Themen

1 Kommentar

  1. Ein Gesetz gegen Kinderarbeit ist das EU-Lieferkettengesetz. Es wurde gerade von der konservativen EVP, der auch die CDU/CSU angehört, zusammen mit den Rechtspopulisten im Parlament stark geschwächt.

    Da kann man sehen, wer wie wirklich zur Kinderarbeit steht.

