Willow Creek Kongress: „Verwurzelt in der eigenen Seele“

Die US-Amerikanerin Mindy Caliguire berichtet von ihrem Burnout und wie wichtig seelische Gesundheit als Christ ist.

Vom seelischen und körperlichen Ausbrennen beim Gemeindeaufbau in Boston hat Mindy Caliguire beim Leitungskongress erzählt. Sie ist Mitgründerin von Soul Care in Colorado, ein Projekt mit dem Ziel, seelische Gesundheit unter Leiterinnen und Leitern zu kulitivieren. Thema ihrer Session war „Verwurzelt in der eigenen Seele“. Ehrlich und verletzlich berichtete sie von ihren Erfahrungen und wie Gott sie in dieser Zeit geleitet und gelehrt habe.

„Ich würde lieber ausbrennen als einzurosten – kennt ihr diesen Satz? Habt ihr euch mal gefragt: Warum gibt es nur diese zwei Optionen? Weil unsere Vorstellungskraft nicht ausreicht, dass es auch einen anderen Weg geben könnte.“

Die Fürsorge der eigenen Seele habe Priorität, betonte sie. Man solle alles daran setzen, gut für die Seele zu sorgen. Dabei ging Caliguire auf Matthäus 16,26 ein.„Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele?“ Jesus richtete diese Frage an Menschen, die die Entscheidung zur Nachfolge schon getroffen hatten. „Es ist sehr gut möglich, dass eine Seele errettet ist, und es ihr trotzdem nicht gut geht!“, stellte Caliguire fest.

Als konkrete Ratschläge gab die Referentin weiter: Reflektieren, gesunde Beziehungen pflegen und mit Intention leben. „Stell dir selbst und Gott die großen Fragen!“ Unsere Psyche, unsere Seele, sei Teil des Menschen, der als Ebenbild Gottes geschaffen wurde.

Den ganzen Bericht kann man auf der Webseite lesen.

