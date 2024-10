Ex-Fußballprofi Arne Friedrich wünscht sich modernere Kirchenmusik

Der überzeugte Christ Arne Friedrich hofft auf mehr junge Menschen in den Kirchen. Ein Hinderungsgrund: „Die Musik von vor 100.000 Jahren.“

Die evangelische Kirche sei für ihn „zu viel Hierarchie, zu viel Tradition“, sagte der 45-jährige Christ und frühere Bundesligaspieler von Hertha BSC am Dienstagabend bei einer Diskussion zur Zukunft der Kirche in der Berliner Grunewaldkirche. Um auch jüngere Menschen in die Kirche zu locken, müssten andere Formate entwickelt und genutzt werden, außerhalb des klassischen Sonntagsgottesdienstes.

Arne Friedrich, der nach eigenen Angaben regelmäßig eine Freikirche besucht, berichtete, dort gebe es „mitreißende Gospelmusik“ und „rappelvolle“ Gottesdienste mit 200 bis 300 Menschen. Dagegen nerve ihn an der evangelischen Kirche unter anderem „die Musik von vor 100.000 Jahren“. Leben sei Veränderung, sagte der frühere Fußballprofi. „Die Frage ist: Wie schafft man es, die älteren Herrschaften zu halten, aber auch die Jüngeren in die Kirche zu locken?“

Friedrich hatte sich schon in der Vergangenheit öffentlich zu seinem christlichen Glauben bekannt. So erzählte er in einem Interview mit der ZEIT im Jahr 2013 von gemeinsamen Bibelstunden mit dem deutsch-brasilianischer Nationalspieler Cacau. Friedrich sagte: „Ich möchte lieber ohne Fußball leben als ohne meinen Glauben. […] Glaube scheint ja nicht mehr modern. Wer spricht da schon noch drüber. Ich finde das sehr schade.“ 2015 gründete Friedrich die Arne-Friedrich-Stiftung, mit der er sich nach eigenen Angaben für die Verbesserung der Chancengleichheit von Kindern unterschiedlicher Herkunft einsetzt.

