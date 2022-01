Friedrich Kramer ist neuer Friedensbeauftragter der EKD

Der mitteldeutsche Landesbischof Friedrich Kramer (57) ist neuer Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Er hält Frieden für ein „zentrales Thema“ in der Kirche.

Kramer, der seit September 2019 Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist, tritt die Nachfolge von Renke Brahms an, der das Amt von 2008 bis 2021 innehatte. Der in Greifswald geborene Theologe war nach seinem Theologiestudium Pfarrer in Lodersleben und Gatterstädt sowie mit der Jugendarbeit im Kirchenkreis Querfurt beauftragt. Von 1997 bis 2008 war er als Pfarrer für Studierendenseelsorge in Halle (Saale) tätig. Von 2009 bis zu seinem Amtsantritt als Landesbischof war er Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und zugleich Studienleiter für Theologie und Politik.

Friedensarbeit stärken und Themen setzen

Frieden sei ein „zentrales Thema in der Kirche“, so Kramer. „Nicht zuletzt angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Welt ist es wichtig, dass sich die Kirche hier zu Wort meldet und zum Frieden und zur Gewaltfreiheit mahnt. Die Sorge um den Frieden darf nicht nur ein paar Friedensbewegte umtreiben, sondern sie gehört in den Mittelpunkt kirchlicher Arbeit. Dafür will ich mich als EKD-Friedensbeauftragter einsetzen.“

Der Friedensbeauftragte der EKD soll die kirchliche Friedensarbeit stärken und diese nach außen repräsentieren. Das Amt wurde 2008 geschaffen. Zudem bildet das Amt auch ein friedensethisches Pendant innerhalb der EKD zum Bischof für die evangelische Seelsorge in der Bundeswehr. Die Berufung gilt für die gesamte sechsjährige Ratsperiode.

Kramers erster Termin als Friedensbeauftragter ist die Leitung der digital tagenden „Konferenz für Friedensarbeit“ vom 31. Januar bis 1. Februar sein.