In Glaubenskrisen: Klartext mit Jesus reden

Was kann ich tun, wenn meine Begeisterung für Gott und den Glauben erlahmt? Kerstin Wendel vergleicht solche Krisen mit dem Leben in einer Partnerschaft und erklärt, warum gerade Zweifel und Frust uns wieder näher zu Gott bringen können.

Dass es bei der „Sache mit Jesus“ wirklich im Kern um Beziehung geht, merkte ich an meinem Eifer der ersten Jahre und an der späteren Vertiefung meiner Beziehung zu ihm. Aber zunächst zum Start. Ich konnte nicht genug bekommen! Ich war wie frisch verliebt!

Morgens rasselte der Wecker, damit ich vor der Schule möglichst noch „stille Zeit“, also eine persönliche Zeit mit Gott, haben konnte. In der Schule lebte ich auf die Pause zu: Schüler-Gebetskreis fand statt. Und in meiner Freizeit? Jugendgruppe, Jugendchor, Mitarbeitermeetings, Gemeindechorprobe, Gottesdienst. Wenn möglich, auch noch das vierzehntägige Gebetstreffen bei Onkel und Tante. Ich nahm alles mit.

Jesus zog mich

Selbst meine mir heiligen Sommerferien veränderte ich als Studentin. Ich gab vierzehn Tage meiner Zeit, um in einem sogenannten „Jugendmissionsteam“ eine Gemeinde in ihrem missionarischen Engagement zu unterstützen. Noch mehr Gemeinschaft mit Jesus und anderen Christen. Neue Erfahrungen. Ja, es zog mich. Jesus zog mich.

Frischverliebte sehnen sich ja auch nur nach einem: nämlich beieinander zu sein, sich in die Augen zu schauen, einander besser kennenzulernen. Das treibt voran. Macht erfinderisch. Lässt Briefe schreiben, Handykonsum anwachsen, Geschenke basteln oder lange Bahnfahrten in Kauf nehmen. Genauso waren die ersten Jahre meiner Geschichte mit Jesus. Intensiv, persönlich, erfüllend, glücksspendend.

Wie hast du deine Anfangszeit mit dem Herrn der Welt in Erinnerung?

Die offene Zahnpastatube

Als Synonym für den Beziehungsalltag, der nicht mehr ganz so rosig ist wie die ersten Dates, steht oft die berühmte offene Zahnpastatube. Es geht weniger um Liebesbriefe und Umarmungen, sondern vielmehr um die ganz normalen Kleinigkeiten im Alltagstrott. Da stören plötzlich Haare in der Dusche, die vergessene Mülltonne am Straßenrand, der Aktionismus am freien Tag oder eben die offene Zahnpastatube. Der Traumpartner muss den Alltagstest bestehen.

Bei vielen Paaren klappt das sehr gut und sie wachsen von nun an in die Tiefe. Weiter, schöner, besser in der Liebe. Andere bleiben in der Dauerreibung oder wechseln in die Isolation. Aus beidem finden sie manchmal nicht mehr heraus. So sucht man sich dann sein Arrangement: Die einen kritisieren sich ständig, andere frotzeln übereinander, manche verstummen vor und miteinander, wieder andere beschweren sich im Dauermodus bei Mama, Papa oder Freunden über ihn oder sie. Liebe kann stagnieren oder schleichend abhandenkommen.

Alltagsärger mit Gott

Und im Alltagstrott mit Gott? Auch in unserer wichtigsten Beziehung kann die Liebe schwächer werden, schleichend abhandenkommen, sogar scheinbar stagnieren. Ich nenne es „Alltagsärger“ mit Gott. Es ist alles nicht mehr so prickelnd, wie wir es vom Zauber des Anfangs kannten.

Wir sind enttäuscht? Vielleicht hat Gott zu wenig erhört. Zu viel zugelassen. Zu viel geschwiegen. Uns zu wenig erklärt. Uns zu viele Verletzungen durch Mitchristen zugemutet. Ja, vielleicht hatten wir uns manches ganz anders vorgestellt und fühlen uns desillusioniert. Frustriert. Im Stich gelassen.

Gibt es in deinem Leben „geistliche Zahnpastatuben“? Dinge an Gott, die dich auf die Palme bringen oder frustrieren?

Kritisch gegenüber Gott sein

Es klingt vielleicht etwas verrückt, aber solche Dinge können uns letztlich wieder näher zu Gott bringen. Vielleicht hat bisher die Zeit oder der Mut gefehlt, sich darüber Gedanken zu machen. Darf man denn so kritisch Gott gegenüber sein? Seinen Frust, Zweifel, seine Fragen und vielleicht sogar Anklagen benennen?

Vor uns haben das schon viele andere gewagt, beispielsweise in den Psalmen des ersten Teils der Bibel oder im Prophetenbuch Jona. Ehrlichkeit bringt Tiefe. Reibung bringt Nähe. Gott hält das aus. Manchmal sind wir vielleicht zu vornehm und zurückhaltend, Gott gegenüber. Und wir merken nicht, wie wir uns dadurch isolieren, einigeln, verstummen. Dann wird es Zeit für ein offenes Wort.

Frustgebet

Wage eine herrliche Runde Klartext mit Jesus, wenn sich in dir etwas aufgestaut hat. Vielleicht geht das gar nicht auf Knopfdruck und du brauchst Zeit dafür. Dann gönn dir diese Zeit. Es kann auch sein, dass du etwas betrauern musst oder eine Last loswerden willst.

Falls du spürst, dass du das nicht alleine zwischen dir und Gott klären kannst, dann scheue dich nicht, ein seelsorgerliches Gespräch zu verabreden. Geistliche Begleitung kann dich sehr dabei unterstützen.

Kerstin Wendel ist Autorin, Sprecherin und Seminarleiterin.