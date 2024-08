Gnadauer Verband sucht neuen Generalsekretär

Frank Spatz beendet im kommenden Jahr seine Tätigkeit als Generalsekretär des Gnadauer Verbands. Er hat das Amt seit 2014 inne.

Der evangelische Gnadauer Gemeinschaftsverband sucht eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Generalsekretär Frank Spatz. Dieser wird sein Amt nach mehr als zehn Jahren „erfüllender Tätigkeit“ 2025 zur Verfügung stellen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Spatz wolle künftig eine neue berufliche Herausforderung übernehmen, heißt es. „Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“, so Spatz. „Zu sehr liebe ich dieses Amt. […] Es gab wohl kaum einmal einen Tag, an dem ich nicht gern ins Büro gefahren bin oder zu auswärtigen Diensten unterwegs war.“

„Wir im Vorstand und ich persönlich als Präses bedauern den Schritt zutiefst“, kommentierte der Gnadauer Präses Steffen Kern die Ankündigung des Generalsekretärs. „Ich bin zutiefst dankbar, mit Frank Spatz so vertrauensvoll unterwegs sein zu dürfen.“

Die Gnadauer Mitgliederversammlung, die am 13. und 14. September dieses Jahres in Kassel tagt, wird einen Nominierungsausschuss einsetzen, der den Prozess der Wiederbesetzung steuert. Die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin soll in der ersten Jahreshälfte 2025 erfolgen.

Der Gnadauer Verband ist der Dachverband der Gemeinschaftsbewegung im deutschsprachigen Raum. Er vertritt 90 Mitgliedswerke und bildet die größte freie Bewegung innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). In seinem Bereich sind nach eigenen Angaben rund 40.000 Ehrenamtliche und 7.000 Hauptamtliche an 2.400 Orten tätig.