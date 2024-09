Influencerin Lisa Mantler zu ihrer Schwangerschaft: „Gott ist gut“

Die Influencerin Lisa Mantler lässt ihre Follower an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Sie ist Gott dankbar für das „Wunder“, das in ihr heranwächst.

Die Influencerin Lisa Mantler, die mit ihrer Zwillingsschwester Lena als Influencer-Duo „Lisa und Lena“ mit millionenfacher Reichweite zu den erfolgreichsten Webvideoproduzenten und Influencern gehörte, lässt ihre Follower auf ihrem Insta-Kanal an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Dabei teilte sie kürzlich mit, welches Wunder sie in der bevorstehenden Geburt sieht und welche Dankbarkeit sie dafür empfindet.

Zu einem Video-Clip, den sie am 8. September postete und in dem sie ihren Babybauch zeigt, schreibt die 22-Jährige:

„Das Leben ist gut. Gott ist gut.“

In einem Clip vom 21. August brachte sie ihre Dankbarkeit für ihre Schwangerschaft zum Ausdruck und konfrontierte ihre Follower mit der Frage, wie oft man die Dankbarkeit im Leben aus den Augen verliert. Dabei stellte sie die Frage: „Für was bist du heute dankbar?“ Als Thumbnail zum Clip präsentierte Lisa einen Zettel an der Wand, auf dem folgender Text zu lesen ist:

„Ich werde die Güte des Herrn sehen.“

Einen Tag zuvor, am 20. August, stellte Lisa Mantler in einem Post fest, dass die Zeit wie im Flug vergehe. Dazu teilte sie mit, dass sie es liebe, „all die tollen Erinnerungen anzuschauen, die ich bereits erlebt habe“, und dass sie Dankbarkeit für ihre Teenagerjahre sowie für ihr Leben jetzt und ihre Ehe empfindet. Wohin diese allumfassende Dankbarkeit mündet, verdeutlicht die 22-Jährige mit den abschließenden beiden Worten ihres Posts:

„Danke Jesus.“

Auch teilt sie mit ihren Followern Erfahrungen zu ihrer Schwangerschaft und beantwortet bereitwillig Fragen dazu. So antwortete Lisa in einem Post am 6. September auf die Frage, wie sie mit der Veränderung ihres Körpers umgeht. Dabei verwies sie auf das Wunder des Heranwachsens eines Menschen im Zuge dessen die Veränderung des Körpers einhergeht. Ihren Clip einleitend schrieb sie:

„Vergiss niemals das Wunder, das in dir geschieht.“