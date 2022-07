Jugendliche feiern eigenes Festival auf Gospelkirchentag

Der Gospelkirchentag ist nach eigenen Angaben Europas größtes Gospelfestival. Dort können Jugendliche vor Tausenden Menschen auftreten.

Das Jugendfestival „FOR YOU AND YOUR SOUL“ kommt im Rahmen des 10. Internationalen Gospelkirchentags vom 16. bis 18. September nach Hannover. Eine Anmeldung ist nach Angaben der Veranstalter ab sofort möglich. Das Festival findet anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Gospelkirchentags erstmals als gemeinsame Veranstaltung der SoulTeens Jugendchorbewegung und der Sing-Community YOU/C statt.

Die Teilnehmenden können auf dem Festival mit ihrem eigenen Chor auftreten, Gemeinschaft erleben und neue Songs lernen. „Das Highlight wird der Auftritt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Vorprogramm der Gospel Celebration am Samstagabend vor Tausenden Besucherinnen und Besuchern. Das wird ein einmaliges Erlebnis“, sagt Referentin und Chorleiterin Simone Riccitelli. Da das Jugendfestival Teil des Gospelkirchentags ist, können die Jugendlichen dort auch Workshops sowie Konzerte besuchen.

Der Internationale Gospelkirchentag ist nach eigenen Angaben Europas größtes Gospelfestival. Alle zwei Jahre kommen bis zu 5.000 Sängerinnen und Sängern aus rund 15 Nationen an wechselnden Orten in Deutschland zusammen. Initiiert und organisiert wird der Gospelkirchentag von der Stiftung Creative Kirche, die das Festival gemeinsam mit der jeweiligen Landeskirche vor Ort veranstaltet.