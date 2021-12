Jugendmissionskonferenz 2022 findet online statt

Aufgrund der geltenden Corona-Regeln wird die Konferenz im Januar ausschließlich digital stattfinden. Virtuelle Konferenzhallen sollen für Messe-Feeling sorgen.

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat die Corona-Regeln ausgeweitet und alle Messen untersagt. Deshalb wird die Jugendmissionskonferenz (JUMIKO) 2022 laut Webseite am 9. Januar digital erlebbar sein. Das Thema lautet „Geht doch! – weil Jesus Perspektive schenkt“.

„Wir haben uns entschlossen, die Messe mit der Ausstellung in virtuellen Konferenzhallen abzubilden“, sagt Tobias Köhler vom JUMIKO-Leitungskreis. „Man kann durch die verschiedenen Hallen laufen, an einer interaktiven Auftaktveranstaltung teilnehmen, die Aussteller besuchen. Man kann sich aktiv an den Ständen informieren und über Chat oder Videotelefonie mit den Menschen dort ins Gespräch kommen.“ Auch verschieden Seminare würden die Teilnehmenden virtuell besuchen können.

Die JUMIKO ist nach eigenen Angaben die größte Personalmesse im Bereich Mission. Sie wird von der ChristusBewegung Lebendige Gemeinde zusammen mit einem Arbeitskreis getragen, dem die süddeutschen Gemeinschaften, Jugendverbände, Bibelschulen und evangelikale Missionswerke angehören.

Link: Hier geht es zur Webseite der JUMIKO.