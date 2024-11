Kirchentag: neues Liederbuch zum 75-jährigen Bestehen erschienen

Anlässlich seines 75-jährigen Bestehens bringt der Evangelische Kirchentag ein neues Liederbuch heraus – mit aktuellen Songs und Klassikern.

Unter dem Titel «75 Lieder für Kirchentage» vereint das neue Liederbuch aktuelle Songs und Klassiker aus der Geschichte des Protestantentreffens, wie der Kirchentag am Donnerstag in Fulda mitteilte. «Der Kirchentag war von Beginn an auch eine singende Bewegung», sagte Generalsekretärin Kristin Jahn. Für das Liederbuch wurden rund 3.000 Personen gebeten, Vorschläge einzureichen.

Der evangelische Kirchentag wurde 1949 als christliche Laienbewegung in Hannover begründet und besteht bis heute als unabhängiger Verein fort. Alle zwei Jahre bringt er Zehntausende von Besucherinnen und Besuchern in einer deutschen Großstadt zusammen.

Das nächste Treffen findet vom 30. April bis zum 4. Mai 2025 in Hannover statt. Es ist der 39. Kirchentag – und bereits der fünfte in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Das Motto lautet «mutig – stark – beherzt».

Ein Kirchentag wirke lange nach dem Schlussgottesdienst fort, erläuterte Jahn: «In der Musik und den Liedern, die wir von ihm mitnehmen und in unseren Alltag tragen.» Das neue Liederbuch sei «das perfekte Standardwerk für jeden Kirchentagsfan». Es enthält den Angaben zufolge frühere Motto-Songs wie «Jetzt ist die Zeit» vom Kirchentag 2023 in Nürnberg, aber auch traditionelle Lieder wie «Der Mond ist aufgegangen».

Ebenfalls enthalten ist der neue Song «Mutig, stark, beherzt gehn wir auf dem Weg voran», der für den Kirchentag 2025 geschrieben wurde. Das Liederbuch ist ab sofort im Kirchentags-Shop erhältlich. Teilnehmende des Kirchentags 2025 erhalten es kostenfrei mit ihrem Ticket.