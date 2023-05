Queen Elizabeth II. war für ihren tiefen christlichen Glauben bekannt. Wie sieht es bei ihrem Sohn Charles aus?

Der Erzbischof von Canterbury hat am Samstag Charles III. zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien gekrönt. Mit der Krönung wurde Charles automatisch „Defender of the Faith“ (Verteidiger des Glaubens). Das christliche Medienmagazin PRO nahm das zum Anlass, um zu schauen, wie der neue Monarch mit der Religion hält.

König Charles spielte 1994 mit dem Gedanken, den Titel zu „Defender of Faith“ abändern zu lassen, schreibt Martin Schlorke in PRO. Damit hätte er nicht mehr den anglikanischen Glauben allein verteidigt, sondern den Glauben generell. Dafür sei er heftig kritisiert worden. Laut der Wochenzeitung ZEIT erklärte Charles jedoch im vergangenen September vor Klerikern im Buckingham-Palast: „Ich bin überzeugter anglikanischer Christ. Bei meiner Krönung werde ich einen Eid auf die Kirche von England schwören […].“

„Frommer als der Durchschnittschrist“

Charles habe ein ziemlich kompliziertes Glaubensgefüge, das mancherlei Exzentrik beinhalte, sagte Catherine Mayer, Autorin einer Charles-Biografie, der ZEIT. „Er ist frommer als der Durchschnittschrist, stark mystisch-spirituell geprägt […] und empfindet große Nähe zur katholischen und griechisch-orthodoxen Tradition.“ Charles studiere gerne theologische Literatur und die heiligen Bücher verschiedener Religionen.

Charles III. zeigte in der Vergangenheit großes Interesse an anderen Religionen, schreibt Martin Schlorke. Er wollte in Bezug auf Umweltschutz von kanadischen Ureinwohnern und vom Islam lernen. In einer Rede 1993 machte er sich für den christlich-muslimischen Dialog stark. Charles ist außerdem als Esoteriker und Anhänger der Homöopathie bekannt.

Link: „Religion von König Charles III.: Daran glaubt der Monarch“ (Christliches Medienmagazin PRO)