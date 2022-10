Kritisch auseinandersetzen: Kirche gibt Tipps zum Umgang mit WM

Die WM in Katar in der Adventszeit ist umstritten. Das Arbeitsheft der evangelischen Kirche soll Gemeinden keine fertigen Lösungen anbieten, sondern „Licht- und Schattenseiten“ beleuchten.

Die evangelische Kirche hat eine Praxis-Arbeitshilfe zur WM vom 20. November bis zum 18. Dezember in Katar herausgegeben. Unter der Überschrift „Macht hoch die Tür, die Tooor macht weit“ soll die Broschüre Kirchengemeinden Tipps für einen „konstruktiv-kritischen Umgang“ mit der „umstrittenen“ WM geben. So steht es in der Pressemitteilung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).

Das Heft soll keine endgültigen ethischen Lösungen präsentieren, sondern „Licht- und Schattenseiten“ der WM beleuchten. Als Kritikpunkte an Katar werden aufgeführt: die Einschränkung der Meinungs- und Religionsfreiheit, die Verfolgung von Minderheiten wie Homosexuellen, die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und die ökologischen Folgen des Baus von Stadien in der Wüste.

Gegenstimmen: Boykott wäre kontraproduktiv

Andererseits hätten sich die Arbeitsverhältnisse der Arbeitsmigranten seit der Vergabe der WM durch die weltweite Aufmerksamkeit deutlich verbessert. Ein Boykott wäre kontraproduktiv, da er die Reformer schwächen würde.

Das Arbeitsheft soll den Kirchengemeinden zudem Ideen für die Gestaltung der Adventsgottesdienste während der WM geben. So könne eine Torwand vor der Kirche oder ein Transparent mit der Forderung nach Entschädigung für ausgebeutete Arbeiter zur Diskussion anregen. Eine öffentliche Übertragung von Spielen ließe sich mit einem politischen Fairness-Impuls oder einer Schweigeminute für die gestorbenen Arbeitsmigranten verbinden. Bei einem „Aktualisierten Sport-Studio“ könnten heimische Fußballer mit Politikerinnen und dem Publikum über die WM und Katar diskutieren.

Herausgeber der Broschüre sind die EKHN und der Evangelische Bund in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Kirche und Sport und der Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung (midi) der EKD.