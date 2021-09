MAF hat neuen Geschäftsführer

Seit dem 01. September ist der 51-jährige Jörg Schowalter der neue Geschäftsführer des deutschen Zweigs des Missionsflugdienstes MAF. Zuvor war er Verwaltungsleiter einer Rehaklinik in Waldbronn im Nordschwarzwald.

„Mit der neuen Aufgabe kann ich meine bisherigen Ausbildungen, Erfahrungen und Neigungen verbinden“, sagte Schowalter. Der verheiratete Vater von drei Kindern hat erst einen technischen Beruf erlernt. Anschließend war er nach abgeschlossenem Studium der Gesundheits- und Sozialökonomie über zehn Jahre als Geschäftsführer in der Diakonie tätig. Über die Liebenzeller Mission hat Jörg Schowalter als Kurzzeitmitarbeiter in einem Missionskrankenhaus auf Papua-Neuguinea die Arbeit von MAF kennengelernt, wenn die Piloten Patienten aus weit entfernten Regionen oder Material ins Krankenhaus flogen.

Bei MAF fasziniere ihn die Schnittmenge zwischen den Themen Gesundheit, Hilfe sowie Technik. Zudem könne er seinen Glauben einbringen in einem Werk, das sich der Mission verschrieben hat.

MAF besteht seit 75 Jahren

MAF feiert weltweit sein 75-jähriges Bestehen. Es war im Jahr 1943 im Zweiten Weltkrieg, als einige US-amerikanische Piloten ihren Traum von einem organisierten humanitären Einsatz der Fliegerei in die Tat umsetzen. 1945 gründeten sie mit Piloten weiterer Nationen den Missionsflugdienst.

Heute unterhält MAF weltweit 123 Flugzeuge und hat 1226 Mitarbeiter im Einsatz in 34 Ländern Asiens und Afrikas. Der deutsche Zweig wurde 1991 ins Leben gerufen, dessen Vorsitzender der Niederländer Chris Lukkien ist. Aus Deutschland sind 14 Mitarbeiter im Einsatz. Sie bringen Missionare, Ärzte, Entwicklungshelfer und Hilfsgüter in die entlegensten Gebiete der Welt. Die Arbeit wird vor allem aus Spenden finanziert. Seit 2013 befindet sich die deutsche Geschäftsstelle in Siegen.

