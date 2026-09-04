Hilfe für Frauen in Not: Perlenschatz erhält Unterstützung

Die Postcode Lotterie unterstützt den christlichen Verein Perlenschatz mit 28.800 Euro. Das Geld fließt in die Beratung von Frauen in Not und die Betreuung einer Schutzwohnung im Rhein-Main-Gebiet.

Wie der Verein Perlenschatz mitteilt, fördert die Postcode Lotterie seit August das Projekt „Beratungsstelle Offenbach und Betreuung Schutzwohnung“ mit 28.800 Euro. Mit dem Geld könne für ein Jahr die Hälfte der Stelle einer Mitarbeiterin finanziert werden, die die Beratungsstelle betreut und Frauen in einer Schutzwohnung im Rhein-Main-Gebiet begleitet, heißt es.

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Die geschäftsführende Vorsitzende Anette Bauscher zeigt sich dankbar für die Unterstützung: „Ich bin überwältigt von der großen Förderung, die uns ermöglicht, unsere Arbeit im Rhein-Main-Gebiet fortzuführen.“ Ihr Dank gelte sowohl den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Postcode Lotterie als auch dem Beirat, der die Förderung aus dem Bereich „Sozialer Zusammenhalt“ ermöglicht habe.

Der Verein Perlenschatz unterstützt nach eigenen Angaben Frauen und Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen oder von Zwangsheirat und Gewalt bedroht sind. Der Verein begleitet sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben und bietet neben Beratung auch Schutz in einer Wohn- und Lebensgemeinschaft oder in Schutzwohnungen an.

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