Christlicher Buchhandel: Francke übernimmt ALPHA-Filialen

Nach der Insolvenz der ALPHA Buchhandlung übernimmt die Marburger Francke-Buch GmbH elf Filialen – und wird damit zur größten christlichen Buchhandelskette Deutschlands.

Wie das Branchenportal Buchmarkt berichtet, übernimmt die Marburger Francke-Buch GmbH zum 1. September 2025 die elf verbliebenen Filialen der insolventen ALPHA Buchhandlung GmbH. Mit dann insgesamt 16 Standorten wird Francke zur größten Buchhandelskette im konfessionellen Buchhandel in Deutschland.

- Werbung -

ALPHA hatte im Februar Insolvenz anmelden müssen. Sanierungsmaßnahmen griffen nicht schnell genug, doch Insolvenzverwalter Tim Schneider (Gießen) gelang es, den Geschäftsbetrieb fortzuführen und die meisten Arbeitsplätze zu erhalten. „Mein Ziel war es, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen“, so Schneider laut Buchmarkt. „Mit der Übernahme durch Francke ist das gelungen.“ Auch Gespräche mit den bisherigen elf Franchisepartnern laufen – sie könnten künftig als Partner-Buchhandlungen unter dem Dach von Francke weiterarbeiten, heißt es.

Francke-Geschäftsführer Dr. Klaus Meiß betont: „Wir freuen uns, christliche Literaturarbeit an vielen Orten fortsetzen zu können. Unsere Buchhandlungen bieten weiterhin Bibeln, Kalender und Bücher, die Menschen helfen, den Glauben zu entdecken oder zu vertiefen.“ Besonderen Dank richtet Meiß an die Mitarbeitenden von ALPHA und an Insolvenzverwalter Schneider: „Seine Empathie für die Situation der Mitarbeitenden verdient größte Anerkennung.“

Zur Francke-Buch GmbH gehören auch der Brunnen Verlag in Gießen sowie die Buchauslieferung und das Barsortiment ChrisMedia, getragen von Francke und dem Kawohl Verlag in Wesel.