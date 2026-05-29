Die Bibel verstehen – in 2 Minuten?

In einer zunehmend visuellen und schnelllebigen Gesellschaft nehmen sich immer weniger Menschen Zeit zum Bibellesen. Mit kurzen Animationsvideos will „Crosspaint“ diesem Trend entgegensteuern.

Das gemeinnützige Animationsstudio Crosspaint mit Sitz in der Schweiz hat es sich laut eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht, „für eine visuelle Generation“ kostenlose Erklärvideos rund um die Bibel zu animieren. CEO ist Nathanel Bubenzer, der zuvor in den Onlineformaten crosspaint und crosstalk theologische Sachverhalte in einfacher Sprache erläuterte. Nun starteten sie ein neues Projekt.

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Die „2 MIN BIBEL“ bestehen aus der Einordnung des jeweiligen Buches in den größeren Kontext der Bibel und der Erklärung ihrer Kernaussagen. Die Videos sind auf dem Crosspaint Youtube-Kanal einsehbar, wo sie inzwischen fast 17.000 Abonnenten erreicht haben. Neben den Erklärvideos zu einzelnen Bibelbüchern stehen online auch Überblicke über die Buchgruppen, wie die Geschichtsbücher oder die poetischen Bücher, zur Verfügung.

Der jüngeren Generation begegnen

„Wenn Personen ihren Glauben in unterschiedlichster Weise dekonstruieren […], dann distanzieren sie sich Schritt für Schritt vom Wort Gottes. […] Das häufigste Hindernis ist, dass sie die Bibel nicht oder nicht ganz verstehen“, sagt Nathanael Bubenzer in einem Youtube-Video des Kanals. „Wir müssen der jüngeren Generation nur da begegnen, wo sie ist.“

Das Team besteht aus über 20 Mitgliedern – verteilt in ganz Europa und den Vereinigten Staaten. Neben den Animateuren ist ein theologisches Team aus verschiedenen konfessionellen Hintergründen für die Korrekturen der Inhalte zuständig.

Die Videos sollen bald auch in der Youversion-App verfügbar sein und in 180 Sprachen übersetzt werden. Hinzu kommen weitere 1000 afrikanische Dialekte.

Hier ein Beispielvideo:

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