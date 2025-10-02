Donkey Mobile übernimmt Streamingplattform UnserGottesdienst

Mit der Übernahmen der Streamingplattform UnserGottesdienst durch Donkey Mobile entsteht das größte christliche Tech-Unternehmen der Niederlande. Bis 2030 sollen 3.000 Gemeinden erreicht werden.

Donkey Mobile, Anbieter der gleichnamigen Gemeinde-App, hat zum 1. Oktober die Streamingplattform Kerkdienstgemist übernommen, die in Deutschland unter dem Namen UnserGottesdienst bekannt ist. Dies haben beide Unternehmen mitgeteilt. Mit der Fusion entsteht demzufolge das größte christliche Tech-Unternehmen der Niederlande, das über 2.000 Kirchen in Europa mit digitalen Lösungen versorgt.

Kerkdienstgemist wurde 2004 von Klaas Jan Wierenga gegründet und entwickelte sich laut Pressemitteilung zur „führenden Plattform für kirchliches Streaming“. Donkey Mobile brachte vor fünf Jahren eine native Kirchen-App auf den Markt und betreut inzwischen rund 600 Gemeinden. „Nach 20 Jahren Aufbauarbeit ist dies der perfekte Moment für eine neue Phase“, sagt Wierenga. „Die Kombination aus Innovationskraft und technischer Stabilität schafft neue Möglichkeiten für Kirchen in ganz Europa.“

Henrik Wienen, Gründer und Geschäftsführer von Donkey Mobile, sieht in der Übernahme einen strategischen Schritt: „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Kirchen noch viele digitale Möglichkeiten haben. Dieser Zusammenschluss hilft uns, diese Chancen gemeinsam mit den Gemeinden zu nutzen.“

Ehrgeizige Ziele

Erstes Ergebnis der Zusammenarbeit ist „Donkey Echo“: Ein automatischer Predigtzusammenfasser, der gestreamte Gottesdienste analysiert und in wenigen Minuten eine Zusammenfassung in der App bereitstellt. „Dies ist ein Vorgeschmack auf das, was wir gemeinsam erreichen können“, so Wienen. „Für mich ist das der nächste Schritt in der Mission von Donkey Mobile. In den kommenden Jahren wollen wir auch Produkte entwickeln, die Kirchen helfen, neue Menschen zu erreichen und willkommen zu heißen. Denn hier liegt ein enormer Bedarf – sowohl bei den Kirchen als auch bei den Menschen, die das Evangelium noch nicht kennen.“

Donkey Mobile will bis 2030 nach eigenen Angaben über 3.000 Kirchen in Deutschland, Niederlanden, Belgien und der Schweiz betreut.

