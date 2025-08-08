Mehr Zuschauer bei Bibel TV

Der Sender Bibel TV hat für den Beginn des Jahres 2025 ein deutliches Zuschauerplus verzeichnet.

Laut einer Pressemitteilung des TV-Senders wurden von Januar bis einschließlich April 2025 pro Monat durchschnittlich mehr als 287.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Gegenüber 2024 mit durchschnittlich rund 265.000 Sehern konnte Bibel TV damit im gleichen Zeitraum ein Plus von über acht Prozent (7,81 Prozent) verzeichnen.

Starkes Programm an Feiertagen

Stärkster Nutzungstag sei dabei Karfreitag mit weit über einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern gewesen. Zurückzuführen sei dies sowohl auf einen traditionell starken Karfreitag für Bibel TV, als auch auf ein besonderes Programm: Zur Hauptsendezeit um 20:15 Uhr wurde das US-Blockbuster-Drama „Die Hütte“ mit Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer in der Rolle als Gott ausgestrahlt.