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Diospi Suyana Klaus John
Klaus und Martina John (Foto: privat)

TV-Tipp: Diospi Suyana – ein Experiment mit Gott

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Er war erfolgreicher Chirurg in Deutschland – heute leitet Dr. Klaus‑Dieter John das Krankenhaus Diospi Suyana für die Ärmsten der Armen in Peru. Bei Bibel TV spricht er über seine Arbeit, Zweifel und viel Gottvertrauen.

Seit 2007 leitet John gemeinsam mit seiner Frau Martina das von ihnen gegründete und durch Spenden gebaute Hospital Diospi Suyana („Vertrauen auf Gott“) in den peruanischen Anden. Das christliche Krankenhaus versorgt Menschen, die sich medizinische Hilfe sonst nicht leisten könnten. Entstanden ist daraus ein umfassendes Werk mit Krankenhaus, Schule, Medienzentrum, Kinderarbeit und Jugendfestival – getragen von Gebet, Spenden und dem Vertrauen auf Gottes Führung.

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In der Sendung „Bibel TV – Das Gespräch“ erzählt John von dramatischen Situationen, politischen Bedrohungen und medizinischen Grenzerfahrungen – aber auch von Ereignissen, die er selbst nicht mehr als Zufall erklären kann.

John ist Autor von vier Büchern – zuletzt „Ein Experiment mit Gott“ –, internationaler Redner und wurde von sechs peruanischen Staatspräsidenten empfangen.

Bibel TV: „Ein Experiment mit Gott“ (Ausstrahlung: Montag, 20. April 21:50 Uhr / Dienstag, 21. April, 11:30 Uhr

Diopsi Suyana war im Jahr 2007 Spendenprojekt von Jesus.de. Freunde, Mitglieder und Nutzer sammelten damals mehrere Tausend Euro für das Krankenhaus. In unserer Zeitschrift Family erschien damals der erste Artikel über Disopi Suyana.

>>> Ältere TV-Beiträge über Diospi Suyana

Klinik in den Anden (arte / 2020):

Deutsche Welle über Diospi Suyana (2013):

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Aktion BibelStern: 32.000 Bibeln für Peru

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