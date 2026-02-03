Wendepunkte: Neue Serie zeigt Glauben in entscheidenden Momenten

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg startet eine Social‑Media‑Serie über Wendepunkte im Leben. Bekannte Influencer teilen Erfahrungen, die zum Nachdenken anregen.

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat eine neue Social‑Media‑Serie gestartet. #Wendepunkte soll den christlichen Glauben durch persönliche Lebensgeschichten erfahrbar machen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Fokus stehen nicht einzelne Protagonisten, sondern die Frage, wie biografische Umbrüche Orientierung geben können. Die Serie erscheint auf den Kanälen der beteiligten Influencer und will junge Menschen erreichen, die sich mit existenziellen Themen auseinandersetzen möchten.

Die Reihe setzt auf unterschiedliche Erzählformen – von poetischen Kurzvideos bis zu klassischen Lebensberichten. Dabei gehe es um Themen wie Krankheit, Trauer, Neuanfänge, familiäre Herausforderungen und die Suche nach Sinn, heißt es. Nach Angaben der Landeskirche versteht sich das Projekt als Einladung, eigene Erfahrungen mit dem Glauben neu zu deuten. Ergänzend zu den Hauptvideos sollen Zuschauerinnen und Zuschauer über Short‑Content die Möglichkeit erhalten, selbst ihre Wendepunkte zu teilen und damit den Dialog zu vertiefen.

Zu den Mitwirkenden zählen unter anderem der 2021 verstorbene Influencer Philipp Mickenbecker von „The Real Life Guys“, der Rapper Sugar MMFK und Adelina Zilai sowie Influencerinnen und Influencer aus dem Umfeld der Evangelischen Landeskirche in Württemberg – darunter Nicolai Opifanti, Pfarrer für den digitalen Raum (@pfarrerausplastik auf Instagram), Tobias Wörner (@tobi.woerner), Jugendreferent des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg, und Sara Stäbler, Pfarrerin und Mitglied im Sinnfluencer-Pro-Netzwerk der Landeskirche (@sara3klang).

Folge 1 („Ende des Lebens – Hoffnung im Angesicht des Abschieds“) ist seit heute online. Die Serie wird laut ELKWUE kontinuierlich erweitert. Material und weiterführende Informationen stellt die Landeskirche über ihre Webseite bereit.