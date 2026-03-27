ZDF räumt Fehler bei Beitrag über das Christentum ein – teilweise

Die negative Darstellung des Christentums in einem Beitrag der Kindernachrichtensendung „Logo!“ sorgte für Kritik. Der Sender spricht von einer „unglücklichen Programmkombination“, nicht jedoch von inhaltlichen Fehlern.
In der betreffenden „Logo!“-Sendung vom 19. März folgten zwei Beiträge unmittelbar aufeinander: zunächst ein positives Erklärvideo über das Fastenbrechen der Muslime, dann ein Beitrag über die sinkenden Mitgliederzahlen der Kirchen in Deutschland – verknüpft mit der Geschichte des Christentums in Deutschland. Die Catholic News Agency hatte zuerst darüber berichtet.
Im düster wirkenden Beitrag über das Christentum wurden unter anderem der Ablasshandel, die Angst vor der Hölle und der mittelalterliche Machtmissbrauch der Kirche thematisiert. „Und dann haben Kirchenleute in den letzten Jahrzehnten richtig schlimme Fehler gemacht und zum Teil schreckliche Verbrechen an Kindern begangen“, erklärte die Sprecherin und ergänzte, dass sich auf der „Logo!“-Homepage weitere Informationen befänden.
„Zerrbild von Kirche“
An dieser Darstellung gab es öffentliche Kritik, darunter von der Deutschen Bischofskonferenz und im Medienmagazin PRO. Der Beitrag sei nicht kindgerecht gewesen und habe ein „Zerrbild“ von Kirche präsentiert. Mittlerweile hat das ZDF auf die Kritik reagiert. „Beide Themen wurden unabhängig und ohne Absicht einer inhaltlichen Gegenüberstellung geplant“, teilte der Sender auf eine Anfrage der WELT mit. Die Gegenüberstellung sei „unglücklich gewählt“ gewesen. Der Vorfall werde intern aufgearbeitet, heißt es. Inhaltliche Schwächen oder Fehler im Beitrag über das Christentum räumte der Sender jedoch nicht ein.
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Ich fühle mich ja eigentlich nicht zum Verteidiger der Volkskirchen berufen, aber was da gesendet wurde ist schon ein dicker Hund !
Erstmal ein „wertfreier“ Bericht über den Ramadan und den Islam ohne jegliche Kritik an den weitverbreiteten Auswüchsen.
Gerade so als ob man den jungen Leuten sagen wollte: „probierts mal aus mit dieser Religion“
Und dann der Zeitsprung ins Mittelalter und die düstere Rolle der katholischen Kirche, garniert mit den Vorfällen der jüngeren Geschichte von Mißbrauch und Gewalt.
Gerade in der Gegenüberstellung wird dieser Beitrag skandalös, wie einfältig müssen die Verantwortlichen sein so etwas durchgehen zu lassen. Was treibt diese Leute eigentlich an ? Hass auf alles christliche, eine schräge Sicht auf die „Religion der Migranten“ aus falsch verstandener Toleranz und Überhöhung der „Vielfalt“ ?
In diese Richtung wird es wohl gehen, kombiniert mit der bekannten Tatsache, dass der Journalismus in Deutschland fest in der Hand der linker Ideologen ist. Für wie dumm halten diese Leute eigentlich die Zuschauer und wie primitiv sind die Versuche der Indoktrination.