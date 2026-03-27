ZDF räumt Fehler bei Beitrag über das Christentum ein – teilweise

Die negative Darstellung des Christentums in einem Beitrag der Kindernachrichtensendung „Logo!“ sorgte für Kritik. Der Sender spricht von einer „unglücklichen Programmkombination“, nicht jedoch von inhaltlichen Fehlern.

In der betreffenden „Logo!“-Sendung vom 19. März folgten zwei Beiträge unmittelbar aufeinander: zunächst ein positives Erklärvideo über das Fastenbrechen der Muslime, dann ein Beitrag über die sinkenden Mitgliederzahlen der Kirchen in Deutschland – verknüpft mit der Geschichte des Christentums in Deutschland. Die Catholic News Agency hatte zuerst darüber berichtet.

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Im düster wirkenden Beitrag über das Christentum wurden unter anderem der Ablasshandel, die Angst vor der Hölle und der mittelalterliche Machtmissbrauch der Kirche thematisiert. „Und dann haben Kirchenleute in den letzten Jahrzehnten richtig schlimme Fehler gemacht und zum Teil schreckliche Verbrechen an Kindern begangen“, erklärte die Sprecherin und ergänzte, dass sich auf der „Logo!“-Homepage weitere Informationen befänden.

„Zerrbild von Kirche“

An dieser Darstellung gab es öffentliche Kritik, darunter von der Deutschen Bischofskonferenz und im Medienmagazin PRO. Der Beitrag sei nicht kindgerecht gewesen und habe ein „Zerrbild“ von Kirche präsentiert. Mittlerweile hat das ZDF auf die Kritik reagiert. „Beide Themen wurden unabhängig und ohne Absicht einer inhaltlichen Gegenüberstellung geplant“, teilte der Sender auf eine Anfrage der WELT mit. Die Gegenüberstellung sei „unglücklich gewählt“ gewesen. Der Vorfall werde intern aufgearbeitet, heißt es. Inhaltliche Schwächen oder Fehler im Beitrag über das Christentum räumte der Sender jedoch nicht ein.

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