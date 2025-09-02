Zuversicht im Alltag – 25 Jahre chrismon

Mit einem „Zuversichtskongress“ feiert das evangelische Magazin chrismon sein 25-jähriges Bestehen. Mit dabei: zahlreiche „Bessermacher“.

„Zuversicht fällt nicht vom Himmel – man kann sie lernen“, erklärten die Chefredakteurinnen Ursula Ott und Claudia Keller am Dienstag in Frankfurt am Main. Mit Gästen wie der Theologin Frederike van Oorschot, dem Psychologen Stephan Grünewald (rheingold-Institut), TV-Moderator Willi Weitzel und Schriftsteller Friedrich Ani sollen Wege aufgezeigt werden, wie das gelingen könne. Der Kongress anlässlich des 25-jährigen Bestehens von chrismon findet am 24. Oktober in Frankfurt am Main statt.

Workshops, Diskussionen und kreative Impulse sollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern „praktische Werkzeuge“ an die Hand geben, „um Zuversicht im Alltag zu stärken“, heißt es in der Ankündigung. „Sei es durch Humor, Meditation, Glauben oder Engagement für andere.

Verlegt wird chrismon vom Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP), dem zentralen Medienunternehmen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ihrer Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen. Das Magazin, das aus der Wochenzeitung „Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt“ hervorgegangen ist, liegt vielen deutschen Zeitungen bei und wird nach eigenen Angaben von 1,4 Millionen Menschen regelmäßig gelesen. Zusätzlich gibt es die erweiterten Abo-Ausgaben „chrismon plus“, „chrismon plus Rheinland“, „chrismon plus Baden“ und „chrismon plus Hessen-Nassau“.

Link: Zuversichtskongress