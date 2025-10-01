Jesus.de unterstützen!
Davidsstern Antisemitismus Israel Juden Judentum
Symbolbild: nito100 / iStock / Getty Images Plus

Antidiskriminierungsstelle fordert besseren Schutz für Juden

Gesellschaft

Seit dem Hamas-Angriff auf Israel berichten Jüdinnen und Juden in Deutschland von mehr Diskriminierung. Eine Studie zeigt die Folgen im Alltag.

Ignoranz, Schuldzuweisungen, Schweigen: Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 erleben Jüdinnen und Juden in Deutschland verstärkt Anfeindungen. Das zeigt eine am Dienstag in Berlin vorgestellte Studie der Fachhochschule Potsdam und des Berliner Kompetenzzentrums für antisemitismuskritische Bildung und Forschung. Die Befragten berichten von Ausgrenzung im Alltag – auch am Arbeitsplatz oder in Arztpraxen. Viele leiden unter psychischen Belastungen wie Depressionen, Schlafstörungen und Panikattacken. Die Folge: Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben.

Für den Zwischenbericht wurden mehr als 110 Jüdinnen und Juden im Alter von 16 bis 80 Jahren über ein Jahr hinweg begleitet. Grundlage waren Interviews, Gruppendiskussionen und Selbstbeobachtungen. Die Endergebnisse sollen 2026 erscheinen.

Forderungen nach besserem Schutz

Die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, sieht dringenden Handlungsbedarf: „Jüdinnen und Juden werden beleidigt, bedroht, diskriminiert und leben im Zustand erhöhter Wachsamkeit.“ Sie fordert eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), um Schutzlücken zu schließen.

Auch die Studienautorinnen fordern mehr Schutz und Beratungsangebote. Marina Chernivsky spricht von einer „Überwältigungserfahrung“ für die jüdische Diaspora. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, kritisiert, dass Juden in Deutschland für die Politik Israels verantwortlich gemacht würden.

Links:
Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Bildung
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Forscherin: Soziale Medien befeuern Antisemitismus
Quellemit epd-Material

