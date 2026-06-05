„Bethel athletics“ – das Sportfest für alle

Rund 900 Menschen starten am 4. Juli bei den inklusiven „Bethel athletics“ in Bielefeld. Fackelträger ist in diesem Jahr ein Fußballer.

Die Teilnehmenden treten in zehn Sportarten an. Neben Disziplinen der Leichtathletik stehen unter anderem Tischtennis, Schwimmen, Judo, Reiten und Fußball auf dem Programm. Ergänzt wird das sportliche Angebot durch ein Begleitprogramm mit Auftritten wie „Drums Alive“ und einer Einrad-Show. Neu sind in diesem Jahr gemeinsame Mitmachaktionen wie Radfahren und Tanzen.

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Patrick Meiners, Kapitän und Torwart des integra Bielefeld, wird als Fackelträger das „olympische“ Feuer im Sportpark Gadderbaum entzünden. „Unsere Mannschaft ist super gut. Und wir haben viel dafür trainiert. Jetzt freue ich mich, dass es losgeht!“, sagt der 48-Jährige, für den die Eröffnung auch persönlich besonders ist: „An dem Tag ist auch mein Geburtstag.“

Die Bethel athletics finden in diesem Jahr zum 29. Mal statt. Sie gehen auf ein Leichtathletik-Sportfest der Special Olympics aus dem Jahr 1997 zurück. Heute steht das inklusive Miteinander im Fokus: Menschen mit und ohne Behinderungen treten gemeinsam an und erleben Sport als verbindendes Element.

Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel mit Hauptsitz in Bielefeld zählen zu den größten diakonischen Werken in Europa.

Weitere Informationen: Bethel athletics