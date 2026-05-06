Bibel für Demenz-Erkrankte

Für Menschen mit Demenz sind Bibeltexte oft schwer verständlich. Die Stiftung Marburger Medien gibt für sie eine Evangelien-Bibel mit kurzen Texten und Illustrationen heraus.

Die Stiftung Marburger Medien gibt eine «Demenzbibel» für an Demenz erkrankte Menschen heraus. Für viele Menschen mit Demenz gehörten biblische Geschichten lange zu ihrem Leben dazu, teilte die Stiftung am Dienstag in Marburg mit. Doch mit nachlassender Konzentrationsfähigkeit würden klassische Bibeltexte oft schwer zugänglich.

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In der neuen Evangelien-Bibel seien die Texte kurz, übersichtlich und in großer Schrift gestaltet. Jede Geschichte stehe zusammen mit einer Illustration auf einer Doppelseite. Damit solle das Vorlesen erleichtert werden. Im Mittelpunkt stehen laut Stiftung ausgewählte Erzählungen aus dem Lukasevangelium mit Themen wie Nähe, Barmherzigkeit und Hoffnung. Die neue Bibelausgabe «Jesus begegnen» sei im Besuchsdienst, in der Seelsorge, in Pflegeeinrichtungen und in Familien einsetzbar.

Erinnerung durch vertraute Bilder ansprechen

«Viele Menschen tragen biblische Geschichten aus ihrer Kindheit in sich», sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Marburger Medien, Karsten Hüttmann. Diese Erinnerungen könnten durch einfache, vertraute Bilder und Worte wieder angesprochen werden.

Die Stiftung Marburger Medien gibt nach eigenen Angaben ein konfessionsübergreifendes Sortiment christlicher Medien heraus, darunter Karten, Themenflyer, Magazine und Bücher. Sie gehört zur Diakonie Hessen. Die Bibelausgabe «Jesus begegnen» ist ab sofort erhältlich.

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