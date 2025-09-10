Jesus für die Eisenbahner: 125 Jahre „RailHope“

Zum 125-jährigen Jubiläum von „RailHope – Christen bei den Bahnen“ soll es auch eine gemeinsame Sonderzugfahrt geben.

Am 3. Oktober feiert RailHope, der überkonfessionelle Zusammenschluss christlicher Eisenbahner, sein 125-jähriges Bestehen. Bis zu 100 Eisenbahner und Eisenbahnerinnen werden zur Jahrestagung in Berlin erwartet, heißt es in einer Pressemitteilung. Darunter seien Aktive und Ruheständler vom Lokführer bis zum IT-Spezialisten und Pressesprecher. Die Tagung stehe unter dem Motto „Ein Achtel Jahrtausend – Frieden im Herzen“, angelehnt an den Bibelvers aus Johannes 14,27.

„Wir glauben, dass uns Jesus Christus auch in schwierigen Zeiten für die Bahn und in der ganzen Welt einen tiefen Frieden und Zuversicht geben kann, den wir in die Welt der Bahn und darüber hinaus tragen wollen“, sagt Ralf Koch, Vorsitzender von RailHope und Führungskraft von rund 60 Mitarbeitenden bei DB Cargo in Köln-Gremberg. Jesus sei die Hoffnung der Welt – das habe er dem Verein in den 125 Jahren gezeigt. Immer wieder habe Jesus die Gemeinschaft der Christen bei den Bahnen gestärkt und sei treu an ihrer Seite gewesen.

Neben verschiedenen Workshops, der Mitgliederversammlung und einem Film mit Rückblick auf die Geschichte des Vereins soll es eine gemeinsame Zugfahrt mit der Parkeisenbahn Wuhlheide geben. Höhepunkt des Wochenendes werde die Jubiläumsfeier am Abend des 3. Oktober sein.

Gründung des Vereins

Angefangen habe alles im Juli 1900: Eine christliche Konferenz habe einige Eisenbahner motiviert, „mutiger davon zu reden, wie positiv ihr Leben durch das bewusste Gespräch mit Gott und untereinander geworden war. Sie bedauerten sehr, dass viele Eisenbahner im Schichtdienst oftmals an sonntäglichen Gottesdiensten nicht teilnehmen konnten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Auf den Vorschlag eines Pastors hin organisierten die Eisenbahner eigene Treffen, dann wurde die „Christliche Vereinigung Deutscher Eisenbahner“ gegründet, die sich seit 2019 „RailHope International“ nennt. Kontakte zu gleichgesinnten Organisationen im europäischen Ausland haben im Jahr 1926 zur Gründung der „Internationalen Eisenbahnermission“ geführt.

Link: Homepage von RailHope