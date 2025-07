Kann ein Gebet diskriminieren?

„Darf ich für dich beten?“ Klingt nett, kann aber übergriffig sein. Eine Christin mit Behinderung erklärt, warum ungefragte Heilungsgebete verletzen können.

Nach einem langen Tag steige ich aus dem Zug und fahre mit dem Fahrstuhl hinunter in den Bahnhofstunnel. Jetzt nur noch nach Hause und die Füße hochlegen. Es ist Abend und ziemlich viele Menschen sind im Bahnhof unterwegs. Ich laufe langsam durch die Menge mit dem Koffer in der einen Hand und meinem Gehstock in der anderen. Ein Mann überholt mich und läuft neben mir her. Er lächelt freundlich und spricht mich an. „Entschuldige bitte die Störung. Darf ich dich mal etwas fragen?“ Ich ahne, was kommt.

Wenn ein „Nein“ nicht reicht

Er schaut auf meinen Stock und meinen Gang hinab. Ich bleibe nicht stehen. „Darf ich mal fragen, was du hast?“ Ich atme einmal tief durch und sage dann deutlich Nein. Er ist überrascht, ich gehe weiter, denke, das „Gespräch“ sei damit beendet. Er kommt noch einmal hinter mir her. Er spricht mich erneut an und beginnt zu erklären, warum er fragt und dass ein Verwandter ähnliche Symptome gehabt habe und nun geheilt sei.

Erneut sage ich deutlich Nein und versuche, schneller zu gehen. Ich sehe mich um und frage mich, ob ich jemanden im Zweifelsfall um Hilfe bitten könnte. Noch ein drittes Mal folgt er mir und versucht, Informationen von mir zu bekommen. Ob er für mich beten dürfe, möchte er wissen und erzählt mir von einem gewissen Jesus, der mich heilen könne. Noch ein drittes Mal schaffe ich es, deutlich Nein zu sagen und endlich gibt er auf.

Ich verlasse den Bahnhof und laufe so schnell ich eben kann zum Taxistand. Als ich im Auto sitze und die Tür hinter mir schließe, merke ich, wie meine Hände zittern. Ich bin wütend. Dreimal musste ich Nein sagen.

Heilungsbedürftig

Dreimal ist er mir gefolgt und hat sich nicht abwimmeln lassen. Er wollte wissen, ob er mir diese persönliche Frage stellen darf, aber es war nur eine Floskel, denn meine Antwort spielte keine Rolle. Er hatte sich bereits ein Bild gemacht: heilungsbedürftig.

Ich bin sicher, dass er davon überzeugt war und dass er es gut meinte mit mir. Er verstand nicht, warum ich abweisend reagierte. Er war ehrlich überrascht, dass ich ihm keine Informationen geben wollte und kein Interesse an seinen Gebeten zeigte. Für mich war diese Situation beängstigend und übergriffig.

Ich wusste, dass ich zu langsam war, um der Situation zu entkommen. Wäre er letztendlich nicht gegangen, hätte ich den Bahnhof nicht alleine verlassen und mir Hilfe gesucht. Ich hatte Angst. Dazu kommt, dass diese Fragen keineswegs selten von Fremden kommen. Sie sind Alltag in einem Ausmaß, das ich mir früher nie hätte vorstellen können.

Privatsphäre

Immer wieder lese ich ähnliche Berichte von Menschen mit sichtbarer Behinderung. Ich bin an die Blicke gewöhnt und die Fragen. In der Menge untertauchen gibt es für mich nicht mehr. Doch die Gebetsangebote sind besonders schmerzhaft.

Einmal bin ich mit meiner Schwester in der Stadt unterwegs und eine Frau kommt auf uns zu. Sie gibt mir einen Flyer für einen Heilungsgottesdienst und ich bin ziemlich sicher, dass es kein Zufall ist, dass sie ihn ausgerechnet mir in die Hand drückt und so zielstrebig auf uns zukam. Eine chronische Krankheit sucht man sich nicht aus. In diesem Fall geht es aber nicht darum, ob ich mich für oder gegen sie entscheiden würde. Würde die Medizin morgen ein Heilmittel erfinden, hätte ich nichts dagegen. Es ist aber nicht die chronische Krankheit, die sichtbar ist, sondern die Behinderung.

Von diesem sichtbaren Merkmal schließen Menschen auf eine Information, die sie eigentlich nicht haben. Das weckt Neugierde und es scheint normal zu sein, völlig fremde Menschen nach persönlichen medizinischen Details zu fragen. Ich bin niemandem Auskunft schuldig. Wer spricht schon mit fremden Menschen auf der Straße über so etwas Privates? Es ist wichtig, diese Unterscheidung zwischen Behinderung und Krankheit zu machen, auch wenn beides zusammenhängen kann.

„Jesus und ich kommen klar“

Wenn das Thema Glaube im Spiel ist, bin ich besonders verletzlich. Das Angebot für mich zu beten ist deshalb schmerzhaft. Es ist grundsätzlich nichts Schlechtes daran, für andere Menschen zu beten. Es geht darum, dass er einen Blick auf mich wirft und das Gefühl hat, meine Situation zu kennen und meine Wünsche voraussagen zu können. Ich frage mich, warum es ihm so ein Anliegen ist, mich darüber in Kenntnis zu setzen. Es wird zum Ausdruck von Macht.

„Danke, Jesus und ich kommen ganz gut allein klar“, hätte ich gerne erwidert. Hätte ich anbieten sollen, für seine Vorurteile zu beten? Vielleicht kann Jesus da auch etwas machen. Was ist, wenn er für mich betet und sich nichts ändert? Was ist, wenn ich selbst bete und morgen nicht gesund aufwache?

Nicht genug Glaube?

Immer wieder gibt es Christ*innen, die in so einer Situation behaupten, es sei meine Schuld. Mein Glaube reiche dann wohl nicht aus, sonst hätte es geklappt. Sonst würde es doch keine Krankheit mehr geben, oder?

Diese Haltung ist gefährlich, denn sie knüpft Krankheit und Behinderung an mein Verhalten oder Glauben und so landen wir ganz schnell wieder bei Vorstellungen einer Strafe oder Prüfung durch Gott. Was ist das überhaupt für ein Gottesbild, als würde Gott sein Handeln davon abhängig machen, dass wir nur alles richtig machen: richtig glauben, richtig beten, richtig leben. Ist das ein souveräner Gott? Ist das ein Gott, der mich bedingungslos annimmt?

Ich glaube an Gottes Wirken in meinem Leben, auch wenn ich morgen nicht gesund aufwache. Ich bin überzeugt, dass wir das mit den Fürbitten auch etwas sensibler hinbekommen.