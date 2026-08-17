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Scientology Kirche Hamburg
Scientology Kirche Hamburg (Foto: Felix Geringswald / iStock Editorial / Getty Images Plus)

Scientology bleibt im Blick des Verfassungsschutzes

Gesellschaft

Der Verfassungsschutz führt Scientology auf Bundesebene nicht mehr als eigenständigen Bereich. Verfassungsfeindliche Bestrebungen von Mitgliedern der Organisation werden aber weiterhin beobachtet.

Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) weist darauf hin, dass Scientology weiterhin vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Anlass seien wiederholte Medienberichte, die den Eindruck erweckt hätten, die Beobachtung der Organisation sei eingestellt worden. Tatsächlich werde Scientology auf Bundesebene lediglich nicht mehr als eigenständiger „Phänomenbereich“ geführt. Verfassungsfeindliche Bestrebungen von Scientology-Anhängern würden jedoch weiterhin bearbeitet, heißt es. Die Einordnung in sogenannte Phänomenbereiche diene vor allem organisatorischen Zwecken.

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Auf Landesebene kann die Bewertung unterschiedlich ausfallen. Demnach wird Scientology in Berlin weiterhin als eigener Phänomenbereich geführt und im Verfassungsschutzbericht 2025 aufgeführt. Nach Angaben des Berliner Verfassungsschutzes blieben die Werbungs- und Rekrutierungsbemühungen der Organisation jedoch weitgehend erfolglos. Das Personenpotenzial liege in Berlin unverändert bei rund 130 Personen.

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QuelleEZW

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