Achtung Sekte! – 5 Warnsignale

Zeugen Jehovas, Scientology, Mormonen – Millionen Menschen sind Mitglieder dieser bekannten Sekten. Eine weitere Bewegung ist zurzeit auf dem Vormarsch – die Shinchonji-Sekte. Fünf Merkmale, wann du lieber das Weite suchen solltest.

- Werbung -

Von Erika Weiss

Folgende Erkennungszeichen liegen nicht unbedingt alle bei jeder Sekte vor. Aber schon wenn eins dieser fünf Merkmale festgestellt wird, ist das ein deutliches Warnsignal!

Achtung: Autorität!

Es gibt eine Führungspersönlichkeit, der besondere Fähigkeiten und übermäßig viel Wissen zugesprochen werden. Die gesamte Gruppe fokussiert sich auf diese Person und himmelt sie an. Kritik an ihr darf nicht geäußert werden. Was sie sagt, ist Gesetz. Was die Bibel sagt: „Ich bin der Herr, dein Gott (…). Du sollst außer mir keine anderen Götter haben.“ (2. Mose 20,2-3)

Achtung: Kritisches Denken ist unerwünscht!

Es gibt nur diese eine Wahrheit! Wer Bedenken äußert, der glaubt nicht stark genug – so heißt es.

Was die Bibel sagt: „Prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute.“ (1. Thessalonischer 5,21)

Achtung: Falsche Versprechen!

- Weiterlesen nach der Werbung -

„Wenn du das und jenes tust, dann wirst du ein gutes Leben haben.“ Es werden Versprechungen gemacht, wie man zu Reichtum und Erfolg kommt oder Heilung erfährt. Wenn diese Dinge nicht eintreten, dann heißt es, dass der Glaube zu klein ist.

Was die Bibel sagt: „Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst; es ist ein Geschenk Gottes.“ (Epheser 2,8)

Achtung: Kontakt zu Nicht-Mitgliedern unerwünscht!

Nach und nach wird man von seinem Umfeld wie der Familie oder den Freunden abgekapselt. Durch die häufigen Treffen hat man kaum Freizeit. Außerdem heißt es, der Kontakt zu Nicht-Mitgliedern würde einen in der Entwicklung behindern. Was die Bibel sagt: „Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern.“ (Matthäus 28,19)

Achtung: Gesetzlich!

- Werbung -

Es gibt Regeln und Rituale, zum Beispiel darüber, was man essen und anziehen darf oder wie viel man in der Bibel lesen soll. Wer sich nicht daran hält, der ist auf dem Irrweg unterwegs und somit verloren.

Fakten zu Shinchonji:

Shinchonji heißt übersetzt „Neuer Himmel und neue Erde“

Ist eine koreanische Neuoffenbarungsreligion (starker Fokus auf das Buch der Offenbarung im Neuen Testament)

Wurde 1984 von dem Südkoreaner Man-Lee Hee gegründet Hauptsitz der Gemeinschaft ist in Seoul (Südkorea)

In Deutschland vor allem in den Städten Frankfurt am Main, Essen und Berlin vertreten

Mitglieder gehen aktiv auf der Straße oder in Einkaufszentren auf Menschen zu und möchten mit ihnen über den Glauben ins Gespräch kommen (typische erste Frage: „Darf ich dir einen Vortrag zu einem biblischen Thema halten und du gibst mir Feedback dazu?“)

Die Mitglieder glauben daran, dass ihr Gründer Man-Lee Hee unsterblich ist und nur er in der Lage ist, die Bibel richtig auszulegen