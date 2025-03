USA: Warum junge Frauen die Kirche verlassen

„Überraschend“: Laut einem Forschungsbericht sind Männer in den USA das engagiertere Geschlecht in der Kirche – zum ersten Mal in der Geschichte. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Dies ergab ein Bericht des Forschungsunternehmens Barna Group. 39 Prozent der Frauen aus der Generation Z identifizieren sich demzufolge mit keiner Religion, bei Männern sind es nur 31 Prozent. „Das ist eine dramatische Trendwende im Vergleich zu früheren Generationen, in denen Frauen deutlich häufiger in Kirchen und Glaubensgemeinschaften engagiert waren“, schreibt Emily Brown in einem Artikel (Englisch) im Relevant Magazine.

Warum junge Frauen die Kirche verlassen

David Kinnaman, Geschäftsführer der Barna Group, verfolgt die Entwicklung des Glaubens seit Jahren. Er stellt zwei Punkte fest, die den „auch für ihn überraschenden“ Wandel maßgeblich beeinflussen:

1. Kirche dient nicht mehr der Partnersuche

„Lange Zeit funktionierte die Kirche als Partnerbörse.“ Doch junge Frauen erwarten heute nicht mehr unbedingt, ihren zukünftigen Partner in der Kirche zu finden.

2. Burnout

Das Engagement von Frauen in Gemeinde und Familie wurde jahrelang als selbstverständlich hingenommen – laut Kinnaman ein weiterer Grund, warum sie jetzt verstärkt aus der Kirche austreten. „Junge Frauen drücken eine gewisse Müdigkeit gegenüber ihrem kirchlichen Engagement aus“, stellt er fest. „Lange Zeit haben sie das Rückgrat gebildet und jetzt sind sie einfach erledigt.“

Junge Männer werden engagierter

Dafür beteiligen sich junge Männer aktiver in der Kirche. Das könnte am Wandel des gesellschaftlichen Verständnisses von Männlichkeit liegen. „In dieser unsicheren Welt gibt der Glaube einigen jungen Männern Halt“, beobachtet Kinnaman. Dies sei jedoch nicht unbedingt ein Grund zum Feiern. „Wir befinden uns in einer Bewegung, in der die Menschen sehr offen gegenüber Spiritualität sind. Aber sie sind offen gegenüber allem und jedem.“

Für Kirchen sei die Situation eine Herausforderung, aber auch eine Chance. „Es ist wichtig, dass wir jetzt anhalten und aufmerksam sind.“ Die alten Anschauungen funktionieren nicht mehr – die Kirche müsse sich verändern, um zukunftsfähig zu bleiben.