Winterblues: vorübergehendes Stimmungstief oder Depression?

Der sogenannte Winterblues betrifft etwa jeden dritten bis vierten Deutschen. Dahinter kann auch eine ernsthafte Depression stecken.

In den kalten Monaten macht sich bei vielen Menschen der sogenannte Winterblues bemerkbar. Die saisonal bedingte Depression, umgangssprachlich auch als Winterdepression bekannt, beeinflusst die Stimmung vieler Menschen in Deutschland. Etwa jeder dritte bis vierte Deutsche erlebt in dieser Zeit eine vorübergehende Eintrübung der Gefühlslage. Die kurzen Tage, die lange Dunkelheit und die niedrigen Temperaturen können sich auf das emotionale Wohlbefinden auswirken.

Es ist wichtig zu erkennen, dass hinter dem Winterblues auch Symptome einer ernsthafteren Depression stecken können. Daher ist es ratsam, bei anhaltenden Beschwerden professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen und sich um das eigene seelische Wohlbefinden zu kümmern.

Tipp gegen den Winterblues: Das Lesen der Psalmen kann eine geistliche Quelle der Inspiration und Trost sein. Die zeitlosen Worte schaffen eine tiefe Verbindung zu Hoffnung und innerer Ruhe, die gerade in den dunkleren Wintermonaten hilfreich sein können. Sich dafür Zeit zu nehmen, kann Licht und Trost in die Gedankenwelt bringen und den Winterblues vertreiben.

Ein Video des Evangelischen Pressedienstes (epd) gibt einen kurzen Überblick

epd-Video: Winterblues: Depression oder Stimmungstief?