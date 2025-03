Tochter von Charlie Sheen vertraut Jesus ihr Leben an

Lola Sheen, Tochter des bekannten Hollywood-Schauspielers, ist Christin geworden und hat sich taufen lassen. In einem Interview erzählt die 19-Jährige, wie sie zum Glauben an Jesus kam.

Die Tochter der Schauspieler Charlie Sheen und Denise Richards sprach im Interview mit CBN News sowie in Posts auf ihrem Instagram-Kanal über den Perspektivwechsel, der durch die Verbindung zu Jesus Christus in ihr Leben kam.

Lola Sheen schilderte gegenüber CBN News und in ihren Insta-Posts, dass sie sich dadurch, dass ihre Eltern in der Filmbranche viel unterwegs waren, „immer sehr allein gefühlt“ habe. Als Teenager habe sie mit Depressionen und psychischen Problemen infolge von Angst, Negativität und Hoffnungslosigkeit gekämpft und sei irgendwann an einem Tiefpunkt angelangt gewesen, an dem sie nicht mehr weiterwusste, berichtete die 19-Jährige. Zu ihrem Gemütsstand in dieser Zeit ließ sie wissen:

„Ich fühlte mich so verloren und hoffnungslos und tat einfach mein Bestes, um den nächsten Tag zu schaffen. Ich habe einfach akzeptiert, dass mein Leben für immer so sein wird und dachte, ich würde nie wieder wirklich lachen.“

Weiter erklärte Lola Sheen:

„Ich hatte einfach immer das Gefühl, dass ich nie Sicherheit und nie etwas finden konnte, das sich wie ein Zuhause anfühlte.“

Zum Perspektivwechsel in ihrem Leben kam es, als sie begann, sich Jesus Christus mit ihren Sorgen und Nöten anzuvertrauen. Zu diesem Schritt in ihrem Leben sagte Lola Sheen:

„Ich wusste immer von Jesus, aber ich kannte ihn nicht. Und das änderte sich für mich, als ich Jesus traf. Es war wie: ,Jetzt kenne ich Dich wirklich, und ich habe das Gefühl, dass es einen Unterschied macht, ob man in die Kirche geht, weil man es muss, oder ob man in die Kirche geht, weil man Jesus kennt.“

Die Verwandlung, die in ihrer Leben trat, könne sie „nicht wirklich erklären, außer dass es übernatürlich war, aber Jesus traf mich genau dort, wo ich war, und er wurde für immer meine Sonne“, schrieb die 19-Jährige in einem Insta-Post am 23. Januar 2025.

Zu dem Moment, als sie eines Abends betend in ihrem Bett lag und sich ihre Hoffnungslosigkeit in Hoffnung verwandelte, ließ Lola Sheen wissen:

„So etwas habe ich noch nie erlebt. Seine Gegenwart kam zu mir… Und ich spürte dieses überwältigende Gefühl von Frieden in meinem Zimmer.“

Sie habe anschließend damit begonnen, Jesus ihr Leben anzuvertrauen und erfuhr dabei, dass sie geliebt ist, ohne etwas dafür leisten zu müssen. Weiter berichtete Sheen, dass sie in der Beziehung zu Jesus ihre „schwere Angst“ verlor und inneren Frieden fand. Dazu erklärte sie:

„Jesus gab mir ein Licht, als ich mein eigenes nicht finden konnte, und rettete mich aus der Dunkelheit.“

Heute könne sie sich wieder aus tiefem Herzen freuen und empfinde ihr Leben als lebenswert. Das Fundament dessen bildet ihr Glauben, durch die Gnade Gottes und den Glauben an Jesus gerettet zu sein, schilderte die 19-Jährige weiter und zeigte sich überzeugt:

„Mein Leben wurde wirklich für immer verändert.“

Die Erfahrungen, die sie machte, waren so stark, dass sich Lola Sheen entschied, sich taufen zu lassen. Auf ihrem Instagram-Kanal gab sie ihren Followern Einblicke zum Tag ihrer Taufe (siehe unten).

Quellen: youtube.com, instagram.com, kath.net, pro-medienmagazin.de

In einem eigenen YouTube-Video erzähl sie ihre Geschichte:

