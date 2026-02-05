Jesus.de unterstützen!
„Einfach Heiraten“: Segen und Pop-up-Trauung

Am 26. Februar lädt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) zur Aktion „einfach Heiraten“ ein. Paare können sich spontan segnen lassen – oder sogar kirchlich heiraten.

In Stuttgart beteiligen sich die Evangelische Kirchengemeinde Möhringen und die Evangelische Sarahkirchengemeinde Stuttgart an der deutschlandweiten Aktion „einfach Heiraten„, heißt es in einer Pressemeldung der Evangelischen Kirche in Stuttgart. Angesprochen seien nicht nur heiratswillige Paare, die schon standesamtlich verheiratet sind, sondern auch Paare, die gerne einen Segen empfangen möchten: für ihre Partnerschaft, ein Hochzeitsjubiläum oder den weiteren gemeinsamen Lebensweg, heißt es. Das Angebot ist kostenlos.

„Die Paare melden sich vorab in unseren Pfarrbüros an und wählen ihre Wunsch-Uhrzeit aus“, erklärt Pfarrerin Heike Meder-Matthis. „Aber auch spontane Hochzeiten, sogenannte Pop-up-Trauungen, und Segnungen sind möglich.“ Falls nicht zuvor geschehen, wird ein biblisches Wort für die Ansprache ausgewählt. Musikerinnen und Musiker sind vor Ort, die Musik kann aus einer Playlist ausgesucht werden. Auch ein Fotograf ist verfügbar.

Für die Segnungen werden keine Dokumente benötigt. Wer sich vor Ort kirchlich trauen lassen möchte, muss standesamtlich verheiratet sein und Trauurkunde sowie Personalausweise mitbringen. Zudem muss mindestens einer der beiden Partner der evangelischen Kirche angehören.

Weitere Informationen gibt es auf dieser Webseite.

Neuer Rekord bei Aktion „einfach heiraten“
