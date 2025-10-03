Gottes Liebe reflektieren

Was ist Verantwortlichen in Kirchen und christlichen Werken in diesen herausfordernden Zeiten wirklich wichtig? Heute: Andreas Boppart (Leiter Campus für Christus, Schweiz).

Von Andreas Boppart

Mich hat eine Geschichte sehr inspiriert: Ein Mann stand während des Vietnamkrieges Abend für Abend mit einer Prostest-Kerze vor dem Weißen Haus. Ein Reporter fragte ihn, ob er tatsächlich glaube, dass er mit seinem Protest etwas verändern würde. Der Mann entgegnete, dass er nicht hier sei, um irgendjemanden da drin zu verändern. „Ich komme hierher, damit sie mich nicht verändern. Ich werde nicht zulassen, dass die stetige, rasende Welle des Wahnsinns meine Menschlichkeit abnutzt.“

Als „Campus für Christus“ stehen wir hier mit unserer Kerze, um Gottes Liebe zu reflektieren. Wir stehen hier für unseren Glauben, für unsere Werte, für die Menschlichkeit und für eine Kultur der Nächstenliebe, einen christusgleichen Umgang miteinander. All das lassen wir uns nicht nehmen. Wir wissen, dass wir das manchmal auch nur kläglich hinbekommen. Aber dafür halten wir unsere Kerze hoch.

Dynamisch mittig, weil wir überzeugt sind, dass die Extreme nie heilsam sind, aber dass es in beiden Polen Göttliches zu entdecken gibt. Wir glauben daran, dass es Dinge gibt, die es zu bewahren gilt. Und wir sind überzeugt, dass sich andere Dinge auch immer wieder angetrieben durch Gottes Geist umwälzen und verändern dürfen und müssen.

Biegsame Herzen

Das verlangt nach weichen und biegsamen Herzen und verhindert, dass sich mit dem Älterwerden Engstirnigkeit und Hartherzigkeit einnisten. Gleichzeitig erzeugt es eine innere Klärung und Stärke. „Selig sind die biegsamen Herzen, denn sie werden nicht brechen“, drückte es vor 400 Jahren Franz von Sales aus, Kirchenlehrer und Bischof von Genf.

Deshalb sind wir unseren Überzeugungen folgend unterwegs, fröhlich und mutig Christus hinterher. Im Wissen, dass wir viele Facetten Gottes noch nicht verstanden haben.

Die neue Kultur

Ich möchte in diesen unsicheren Zeiten meine Stimme erheben, um einen Kulturwandel lieb zu machen. Eine Kultur, die sich theologisch nicht immer noch tiefer verästeln muss, um Zugehörigkeit zu suggerieren. Eine Kultur, die den Dialog sucht, die die Vielfalt schätzt, die das Mit- und Umdenken zulässt. Eine Kultur, die Gegensätze umarmt, die Spannungen aushält und die um Christus wegen das Verbindende sucht und nicht das Trennende. Die Unterschiede nicht verschweigt, aber die eigenen Ängste mit Liebe und Gottvertrauen überwindet. Eine Kultur, in der eine eigene geklärte Orthodoxie sich mit einer großzügigen Orthopraxis verwebt. Wir brauchen keine schärfere Theologie, sondern eine christusähnlichere Kultur.

Deshalb stecken wir bei „Campus“ nicht einen Rahmen ab, der auf keinen Fall überschritten werden darf, sondern wir definieren den Kern, um den wir uns sammeln. Das ist für uns das zentrale Element und im Erlösungswerk von Gott in Jesus zu finden. Das Evangelium ist ein Feuerwerk der Erlösung und zeigt sich im Leben, im Sterben und in der Auferstehung von Jesus Christus. Und es bedingt von uns Menschen eine Hinwendung zu Gott durch Christus.

Es ist nicht einfach naiv, so zu leben und zu glauben. Sondern gottvertrauend. Denn diese Welt in der Spur zu halten, ist seine Aufgabe. Und ich mache meinen Part und halte mutig meine Kerze hoch.

Andreas „Boppi“ Boppart (1979) ist ein Schweizer Lehrer, evangelischer Theologe, Buchautor und seit 2013 Leiter der überkonfessionellen Missionsbewegung Campus für Christus Schweiz. Er liebt die unwiderstehliche Transformationskraft, die von Christus ausgeht.