KAIROS-Preis: Long Covid-Gottesdienste ausgezeichnet

Die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste hat bei der EKD-Synode in Würzburg den KAIROS-Preis vergeben. Die drei Preisträger teilen sich insgesamt 12.000 Euro, darunter ein reizarmes Gottesdienstformat und ein wiederbelebtes Pfarrhaus in der Prignitz.

Die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) hat im Rahmen der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Würzburg die KAIROS-Auszeichnung für Glaubensprojekte verliehen. Schirmherr ist der stellvertretende Ratsvorsitzende der EKD, der sächsische Landesbischof Tobias Bilz. Die Preisgelder betragen insgesamt 12.000 Euro.

- Werbung -

Den ersten Preis erhielt das Evangelische Dekanat Konstanz für das Projekt „Ecclesial Empowerment – Entwicklung von Ehrenamts-Coaches“. Die Jury sieht darin ein Erfolgsmodell, weil es finanziellen und personellen Herausforderungen nicht vor allem mit Strukturreformen begegne, sondern mit einem Kulturwandel.

Gottes Gegenwart ist auch dort erfahrbar, wo Menschen kaum noch Kraft haben.

Den zweiten Preis erhielt der Verein UND Marburg e.V. für die „Gottesdienste in sanften Tönen“. Das reizarme Format richtet sich an Menschen mit ME/CFS oder Long Covid und sei gemeinsam mit Betroffenen entwickelt worden. Jury-Mitglied Corinna Waltz sagte in ihrer Laudatio: „Ein Raum wird geschaffen für Menschen, die in der Kirche bisher kaum Platz hatten. Die Gottesdienste zeigen, wie kirchliches Leben aussehen kann, das die Realität chronischer Erschöpfung ernst nimmt und Betroffene mitgestalten lässt. Sie machen deutlich: Gottes Gegenwart ist auch dort erfahrbar, wo Menschen kaum noch Kraft haben.“

Den dritten Preis erhielten das Ev. Klosterstift Marienfließ und der Verein Initiative für Kirche 4.0. Sie haben in einem Dorf in der Prignitz (nördliches Brandenburg) ein leerstehendes Pfarrhaus zu einem Projekt namens HAEVN umgebaut: zu einem Begegnungsort, Coworking-Space, Pilgerherberge, Lesecafé und Eisdiele. Die Herausgeber sprechen von einer entstehenden Gemeinschaft, die zur Erneuerung von Kirche beitrage und ein Motor für ländliche Entwicklung sei.

- Werbung -

Für den KAIROS-Preis gingen annähernd 100 Bewerbungen ein. 56 Prozent kamen von kirchlichen Trägern, die übrigen von rechtlich eigenständigen Organisationen oder privaten Initiativen. Mehr als ein Drittel der Bewerber war bereits durch ein Innovationsprogramm einer Landeskirche gefördert. Eine elfköpfige Jury wählte die drei Preisträger aus. Alle eingereichten Projekte sind online als Ideensammlung zugänglich.

Die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) ist ein Zusammenschluss innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Gemeinden und Werke bei missionarischen und evangelistischen Aufgaben unterstützt.