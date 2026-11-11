EKD-Synode beschließt Agenda zur Stärkung der Demokratie

Die EKD-Synode hat einstimmig einen Leitantrag zur Stärkung der Demokratie beschlossen. Im Mittelpunkt stehen Begegnungsorte, zivilgesellschaftliche Bündnisse und Menschen, die sich für die Demokratie einsetzen.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat auf ihrer Tagung in Würzburg einstimmig einen Leitantrag zur Stärkung der Demokratie verabschiedet. Der Beschluss fiel nach einem Grußwort von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der die Verantwortung der Kirchen für Freiheit, Demokratie sowie den Einsatz gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit hervorhob.

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Der Leitantrag setzt auf die Stärkung von Begegnungsräumen, den Ausbau zivilgesellschaftlicher Bündnisse und den Schutz demokratisch Engagierter. Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich verwies darauf, dass die Kirchen mit rund 11.000 Gemeinden, 20.000 Bildungsorten und mehr als 30.000 diakonischen Einrichtungen vielerorts wichtige Treffpunkte erhalten. Gerade in ländlichen Regionen blieben Kirchen präsent, wo andere soziale Orte verschwänden.

Zugleich fordert die Synode Bund, Länder und Kommunen auf, Initiativen zur Demokratieförderung verlässlich zu unterstützen. Mit Blick auf geplante Kürzungen beim Bundesprogramm „Demokratie leben!“ warnt sie vor einer Schwächung zivilgesellschaftlicher Strukturen. Ziel sei eine Gesellschaft, in der Menschenwürde, Frieden und Gerechtigkeit gestärkt werden und nicht Angst oder Ausgrenzung das Zusammenleben prägen.

>>> der Leitantrag im Wortlaut

Die Synode ist neben Rat und Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Sie berät und beschließt Kirchengesetze, den Haushalt sowie Stellungnahmen zu gesellschaftlichen und politischen Fragen. Die 13. Synode besteht aus 128 Mitgliedern und tagt vom 8. bis 11. November 2026 in Würzburg.