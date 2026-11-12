„Ich bin mit dir“: Lied zur Jahreslosung macht Mut

Worauf ist Verlass in unsicheren Zeiten? Genau dort setzt das neue Lied zur Jahreslosung 2027 an.

„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott!“ – so lautet die Jahreslosung 2027 (Jesaja 41,10). Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) hat jetzt das offizielle Lied zur Jahreslosung vorgestellt. Geschrieben haben es Gottfried Heinzmann und Hans-Joachim Eißler. Für Chöre, Posaunenchöre und Gemeinden, die das Lied im Gottesdienst singen wollen, stehen Chor-, Klavier- und Bläsersätze sowie Gedanken zum Lied kostenlos zum Download bereit. In den kommenden Wochen sollen eine Studioaufnahme, ein Musikvideo und ein Bandsheet folgen. Das EJW finanziert dieses Angebot nach eigenen Angaben über Spenden.

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Seit 2012 ein Lied für jedes Jahr

Mit „Ich bin mit dir“ setzen Heinzmann und Eißler eine Reihe fort, die sie 2012 begonnen haben. Seitdem schreiben sie für das EJW zu jeder Jahreslosung ein Lied. Die Musikvideos wurden auf YouTube über zwei Millionen Mal aufgerufen. Heinzmann leitete früher das Jugendwerk und ist heute Vorstandsvorsitzender der Zieglerschen, eines diakonischen Sozialunternehmens. Eißler ist im EJW Landesreferent für Popularmusik („musikplus“).

Die Jahreslosung: Ein Vers, der durchs Jahr trägt

Die Jahreslosung ist ein Bibelvers, der Christinnen und Christen über Konfessionsgrenzen hinweg durch ein Jahr begleitet. Er steht auf Kalendern, in Gemeindebriefen und in Neujahrspredigten. Ausgewählt wird er von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB), in der evangelische, katholische und freikirchliche Werke aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Elsass und Polen zusammenarbeiten. Die Wahl erfolgt mehrere Jahre im Voraus und aus den Texten, die der ökumenische Bibelleseplan für das jeweilige Jahr vorsieht. Die Losung für 2027 wurde im April 2024 bestimmt.

Die Tradition reicht bis 1930 zurück, als Pfarrer Otto Riethmüller die erste Jahreslosung für die evangelische Jugendarbeit herausgab. Seit 1970 liegt die Auswahl bei der ÖAB. Die Jahreslosung ist nicht mit den Herrnhuter Losungen zu verwechseln, die seit 1731 einen Bibelvers für jeden einzelnen Tag ausgeben.

Die Jahreslosung für 2027 stammt aus der Zeit des babylonischen Exils und richtet sich an ein Volk, das seine Heimat verloren hat. Gott verspricht darin nicht, dass alles gut ausgeht. Er verspricht, da zu sein.