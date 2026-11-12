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Frau spielt Gitarre
Foto: nathaphat / iStock / Getty Images Plus

Taylor-Swift-Gottesdienst: Popmusik trifft Predigt

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„Du bist wertvoll, so wie du bist“: Rund 110 Besucher erlebten beim Taylor-Swift-Gottesdienst im ostfriesischen Möhlenwarf eine Mischung aus Popkultur, Gemeinschaft und Glauben.

„Du bist wertvoll, so wie du bist.“ Das war die zentrale Botschaft bei einem „Taylor Swift“-Gottesdienst in der reformierten Kirche im ostfriesischen Möhlenwarf. Rund 110 Menschen verschiedenster Altersgruppen kamen zusammen, um zu singen, zu feiern und über Fragen des Glaubens ins Gespräch zu kommen, so Jugendreferentin Pia Becker.

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Die Songs von US-Sängerin Taylor Swift bildeten nicht nur den musikalischen Rahmen, sondern waren auch Grundlage für Predigt und Liturgie. Themen wie Freundschaft, Zusammenhalt und Glaube wurden anhand von Songtexten und Botschaften der Künstlerin aufgegriffen. Die Botschaft, dass Gott jeden Menschen auf seinem Lebensweg begleitet, zog sich laut Becker wie ein roter Faden durch den Gottesdienst. Dazu konnten die Besucherinnen und Besucher Perlenarmbänder gestalten, wie sie unter Swift-Fans beliebt sind. Die Rückmeldungen auf den Gottesdienst seien durchweg positiv ausgefallen, heißt es.

Möhlenwarf ist ein Ortsteil der Stadt Weener im ostfriesischen Rheiderland nahe der niederländischen Grenze. Die evangelisch-reformierte Kirche prägt mit ihrem charakteristischen Backsteinbau das Ortsbild.


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