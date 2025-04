Knapp 3.500 Jugendliche in Mitteldeutschland feiern Konfirmation

In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland werden knapp 3.500 Jugendliche zwischen Palmsonntag und Pfingstsonntag konfirmiert.

Mit der Konfirmation sind die Mädchen und Jungen zur selbstständigen Teilnahme am Abendmahl zugelassen und können Taufpatinnen und -paten werden. Sie dürfen auch mit vollendetem 14. Lebensjahr das aktive Wahlrecht in der Kirche ausüben sowie in den Gemeindekirchenrat als Jugendvertreter berufen werden. Im Konfirmationsgottesdienst werden die Jugendlichen gesegnet.

„Unsere Kirche nimmt junge Menschen ernst. Konfirmandinnen und Konfirmanden werden gefragt, ob ihnen der christliche Glaube wichtig ist und sie das mit ihrem eigenen ,Ja‘ bekräftigen wollen. Für ihren Lebensweg werden sie im Festgottesdienst gesegnet. Nach einer oft spannenden und auch prägenden Konfirmandenzeit können sie die Angebote der Evangelischen Jugend wahrnehmen, sich entwickeln und Freundschaften knüpfen“, sagt Peter Herrfurth, Landesjugendpfarrer der EKM.