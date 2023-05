Wer braucht eigentlich noch die Konfirmation?

Die evangelische Kirche muss die Konfirmation dringend reformieren, meint Religionspädagoge Thomas Heller. Er hält den Übergangsritus für theologisch fragwürdig.

Religionspädagoge Thomas Heller von der Universität Jena fordert in einem Artikel für das evangelische Magazin zeitzeichen eine Reform der Konfirmation. Für ihn ist es theologisch fragwürdig, von Jugendlichen ein Glaubensbekenntnis zu verlangen. Diese würden in ein Dilemma gestellt: „Komm schon, bekenne – damit die lieben Verwandten sich freuen. Und richtig viel Geld gibt es auch noch!“ In einer Schweizer Studie unter Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem Jahr 2009 gaben 66 Prozent der Befragten an, die Konfirmation hauptsächlich zu machen, „um am Ende Geld oder Geschenke zu bekommen“.

Was lernen die Jugendlichen dadurch, fragt sich Heller. „Heucheln lohnt sich? Mit Lügen kommt man weiter? Mach immer gute Miene und zieh dir was Nettes an, auch wenn das Spiel fragwürdig ist?“ So werde die Konfirmation zur Einführung in die durch Selbstdarstellung und Selbstverleugnung bestimmte Welt der Erwachsenen.

Heller: Jugendliche werden als „religiöser Notbehelf missbraucht“

Die Menschen in den vollen Kirchenbänken benötigten die Konfirmation, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, schreibt Heller. Diese würden sich Transzendenz und Sinn wünschen, könnten jedoch in der säkularisierten Moderne nicht mehr glauben. Aus diesem Grund benötigten sie Ersatz: „jemanden, der stellvertretend glaubt“. Heller schreibt: „In einer besonders vulnerablen Lebensphase werden Menschen, fast noch Kinder, damit als religiöser Notbehelf missbraucht.“

Dabei gebe eine Alternative. In einzelnen ostdeutschen Städten wie Erfurt, Halle und Magdeburg seien seit den 1990er Jahren, oft im Umfeld christlicher Schulen, sogenannte Segens- oder auch Lebenswendfeiern entstanden. Ein Bekenntnis sei dort nicht erforderlich. Damit würden laut Heller die Jugendlichen und ihre Familien auf dem Weg ins Erwachsensein begleitet – ohne die Heranwachsenden zu instrumentalisieren.

Link: „Wer braucht eigentlich noch die Konfirmation?“ (zeitzeichen)

