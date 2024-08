Paralympics 2024: Seelsorge-Angebot „rund um die Uhr“

Ab kommender Woche messen sich in Paris die weltbesten paralympischen Athletinnen und Athleten. Evangelische und Katholische Kirche bieten vor Ort seelsorgerliche Unterstützung für das deutsche Team an.

Vom 28. August an finden in Paris die Paralympics statt. Mit dabei sind rund 4.400 der weltbesten paralympischen Athletinnen und Athleten. Sie treten in 549 verschiedenen Wettbewerben in 22 Sportarten an. Teil der deutschen Delegation sind wie schon während der Olympischen Spiele Seelsorger der katholischen und evangelischen Kirche, wie EKD und die Deutsche Bischofskonferenz jetzt mitteilten.

Elisabeth Keilmann, Sportseelsorgerin der Deutschen Bischofskonferenz, und Christian Bode, Paralympics-Pfarrer der EKD, werden in Paris „rund um die Uhr“ für die gesamte deutsche Mannschaft, aber auch für deren Familien und Freunde erreichbar sein, heißt es. Sie feierten Gottesdienste, böten Auszeiten an und stünden in Krisenfällen als Notfallseelsorger zur Verfügung.

„Wir vom ökumenischen Seelsorgeteam sind nicht nur mit offenem Ohr und wachem Auge da, sondern bieten Raum für Auszeit und Gespräch, Begleitung und Gebet, um einmal zur Ruhe zu kommen, Eindrücke auszutauschen und Kraft für die nächsten Tage zu finden“, erklärt Bode. „Wir werden einen Gottesdienst im Deutschen Haus feiern und jeden Freitag ein Abendgebet im paralympischen Dorf anbieten.“ Zudem stellten die Seelsorger geistliche Impulse bereit, die auf der Team-App im Bereich Seelsorge-Team jeden Tag abrufbar seien. So hätten die Teammitglieder die Möglichkeit, mit einem Bibelvers, einem kurzen Text oder einem Segen in den Tag zu starten.