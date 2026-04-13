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Darth Vader
Symbolbild: Tommy van Kessel / Unsplash

„Star Wars“-Gottesdienst – zum Mieten

Kirche & GemeindeKultur

Mit Darth Vader in der Kirchenbank sitzen und neben einem Jedi das Vaterunser beten? Genau das ist ein Angebot des Jugendamts des Erzbistums Bamberg.

Beim Jugendamt des Erzbistums Bamberg können Interessierte künftig einen „Star Wars“-Gottesdienst für die eigene Gemeinde buchen – Kostüme, Technik, Ablauf und Priester inklusive. Unter dem Motto „Möge die Macht Gottes mit Dir sein“ tauchen Besucherinnen und Besucher in eine andere Galaxie ein, teilte das Erzbistum mit. Premiere hat der neue buchbare Jugend-Gottesdienst am Samstag (18. April, 20 Uhr) im Jugendhaus der Burg Feuerstein.

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Diözesanjugendpfarrer Gerd Richard Neumeier geht es aber nicht um plumpe Effekthascherei: „In den ‚Star Wars‘-Filmen geht es um Gut und Böse, um Licht und Dunkel – also um all die Themen, die im Christentum, in der Bibel und im Leben aufleuchten.“ Es sei sein Grundprinzip der Welt, dass es Gut und Böse gebe, erläuterte der katholische Priester. „Wir können unseren christlichen Glauben als Einladung Gottes verstehen, dass sich das Licht, das Gute und der Frieden verbreiten.“

Star Wars verbindet Generationen

Das Jugendamt will „kreative Angebote für Pfarreien schaffen, die sie selbst aus finanziellen oder zeitlichen Gründen nicht leisten können“, erläuterte Neumeier. Im vergangenen Jahr habe man einen Gottesdienst zur Bewahrung der Schöpfung unter dem Motto „We are the World“ angeboten. Das Schöne am neuen „Star Wars“-Gottesdienst sei, dass man nicht nur Kinder und Jugendliche erreiche, sondern auch deren Eltern. Immerhin gebe es die Science-Fiction-Saga seit den 1970er Jahren.

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Quelleepd

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