„Was mir für unsere Kirche wichtig ist“

Was ist Verantwortlichen in Kirchen und christlichen Werken in diesen herausfordernden Zeiten wirklich wichtig? Heute: Natalie Georgi (Präsidentin des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden)

Von Natalie Georgi

„So eine Kirche wollen wir sein!“ Teilweise mit Tränen in den Augen und in euphorischer Stimmung wurde dieser Satz mir nach meiner Wahl zur neuen Präsidentin des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden zugesprochen. Diese Wahl war für uns als Bund auch ein historischer Schritt. Ich bin als junge Frau nun die erste Präsidentin des Bundes. Für viele war dies ein wichtiges Zeichen und Grund, stolz zu sein auf unsere Kirche.

Ich weiß aber, dass meine Wahl vor allem auch die Zustimmung zu den Inhalten ist, für die ich stehe. Was für eine Kirche wollen wir sein?

Was uns ausmacht

Diese Frage können wir natürlich nur gemeinsam als Bundes-Gemeinschaft beantworten. Und doch möchte ich ein paar Werte hochhalten. Ich stehe dafür ein, dass diese bei uns gelebt werden und mehr Raum bekommen.

Basisdemokratie: Wir wollen eine Kirche sein, in der alle Generationen sich beteiligen und gehört werden.

Gelebtes Priestertum aller Gläubigen: Wir wollen eine Kirche sein, in der Gleichberechtigung gelebt wird und alle ihre gottgegebenen Gaben einsetzen können.

Glaubens- und Gewissensfreiheit: Wir sind eine geistliche Gemeinschaft, die einander den Glauben glaubt, sich in ihrer Andersartigkeit wertschätzt. Und gleichzeitig kontrovers um Wahrheit und Erkenntnis miteinander ringen kann.

Dynamisch und verwurzelt: Wir wollen eine Kirche sein, die die Segensspuren der Vergangenheit sieht, den Wurzeln treu bleibt. Und den Mut hat, Schritte nach vorn zu gehen, um eine zukunftsfähige Kirche zu sein.

Einheit in Vielfalt: Wir sind eine Kirche, in der Christus das klare Zentrum ist. Um diese Mitte herum können wir ein breites Spektrum von Theologie, Spiritualität und Gemeindeformen versammeln.

Ich glaube, dass wir als Gemeinden einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag in unsere heutige Zeit senden können. Drei Stichworte sind mir da besonders wichtig:

1. Dialogfähigkeit

2. Hoffnungsmenschen

3. Veränderungen und Herausforderungen

In unserem Bund stehen wir vor großen Herausforderungen und Veränderungen. Wir haben gemerkt, dass unsere Strukturen verändert werden müssen, um zukunftsfähig zu sein und den Gemeinden besser dienen zu können. Unter dem Titel „Unser Bund 25 – Segen bewegt“ haben wir all unsere Strukturen infrage gestellt. Bei unserer Bundesratstagung wurde das neue Grundkonzept mit einer großen Mehrheit verabschiedet und soll nun in den nächsten Jahren ins Leben gerufen werden. Der Hauptgedanke ist eine stärkere Regionalisierung und eine inhaltliche Schwerpunktsetzung auf Gemeindeentwicklung. Mit neuen Formen der Beteiligung sollen die Arbeit der Gemeinden und die gemeinsame Bundesarbeit gefördert werden – insbesondere die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Weniger Bürokratie, mehr Raum für gemeinsames inhaltliches Arbeiten und Innovation.

Eine solche Umstrukturierung bedeutet aber auch viel Unsicherheit und Verlust. Wir geben auch zentrale inhaltliche Arbeit auf, um näher bei den Gemeinden zu sein. Es liegen also herausfordernde Zeiten vor uns, in denen sich immer wieder klären muss: Welche Kirche wollen wir sein? Wie wollen wir unseren Auftrag leben? Ich bin gespannt, welche Antworten wir gemeinsam finden. Ich bringe meinen Teil dazu ein und bin neugierig, wohin Gott uns führen wird.

Natalie Georgi ist Pastorin der Baptistengemeinde Steglitz sowie Präsidentin des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden.