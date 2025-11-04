Ein Schatz kehrt heim: Bibel von 1671 wieder in Frankfurt

Eine 350 Jahre alte Lutherbibel kommt ins Bibelhaus ErlebnisMuseum. Dort wird sie Teil einer Sammlung, die biblische Geschichte lebendig macht.

Am 6. November übergibt Bischöfin Beate Hofmann von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck eine historische Lutherbibel von 1671 dem Bibelhaus in Frankfurt. Die sogenannte Wust-Bibel stammt aus dem renommierten Frankfurter Verlagshaus von Balthasar Christoph Wust und wird künftig als Dauerleihgabe Teil der Dauerausstellung im „BIMU Bibelhaus ErlebnisMuseum“ sein.

- Werbung -

Museumsdirektor Veit Dinkelaker betont die Bedeutung der Bibel: „Dieses typische Zeugnis des Frankfurter Buchdrucks aus der Zeit vor 350 Jahren passt in unsere Sammlung.“ Die Wust-Bibel sei ein Beispiel für die buchstabentreue Wiedergabe von Martin Luthers Übersetzung aus dem Jahr 1545 – ein Original dieser Ausgabe zeigt das Museum ebenfalls.

Das Bibelhaus zeigt seit 2003 die Welt und Umwelt der Bibel. Es beherbergt archäologische Funde aus Israel und engagiert sich im interreligiösen Dialog.