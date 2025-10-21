Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Eine Frau hält eine Bibel in die Kamera.
Symbolbild: Unsplash / San Smile

Bibelmuseum zeigt „Trump-Bibel“

GesellschaftMedien

„Wer hat das letzte Wort?“ Das Bayerische Bibelmuseum widmet sich in einer Sonderausstellung der Frage, wie Bibelworte gedeutet und instrumentalisiert werden. Auch eine „Trump-Bibel“ ist zu sehen.

Die Sonderausstellung des Bibelmuseum Bayern in Nürnberg mit dem Titel „Wer hat das letzte Wort?“ beginnt am 30. Oktober. Dort ist auch eine neu erworbene „Trump-Bibel“ aus den USA zu sehen. US-Präsident Donald Trump hatte vor seiner zweiten Amtszeit im März 2024 mit dem Vertrieb eigener Bibeln über einen Online-Shop begonnen. In der Edition sind auch wichtige Texte aus der US-Geschichte abgedruckt, darunter die US-Verfassung und die Unabhängigkeitserklärung.

- Werbung -

Die Trump-Bibel, die in Nürnberg zu sehen sein wird, ist mit dem Zusatz „The Day God Intervened“ (deutsch: Der Tag, als Gott eingriff) versehen, in Anspielung auf das Attentat, das Trump am 13. Juli 2024 überlebte, sagte die stellvertretende Leiterin des Bibelmuseums, Antonie Bassing-Kontopidis dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Kontrovers: Werbung mit der Bibel

Die gezeigte Bibel diene zur Illustrierung der „Karriere eines Bibelworts“. Der Spruch aus dem Buch Jesaja im Alten Testament „Gott mit uns“ sei nicht nur ins Neue Testament eingegangen, sondern immer wieder von Armeen verwendet worden. Sowohl die schwedischen Truppen im Dreißigjährigen Krieg als auch die Reichswehr und schließlich die Wehrmacht brauchten die Worte für ihren Kampf.

Eine Gratwanderung sei immer wieder die Verwendung der Bibel für Werbung, sagte die stellvertretende Museumsleiterin. Eine Immobilienfirma nutzte das „Vaterunser“ für den Slogan Deine Villa geschehe, ein türkischer Raki-Hersteller drehte für sein Getränk einen TV-Spot mit einer Abendmahlsszene, bei der Jesus und seine Jünger Anisschnaps trinken.

„Bibelmissbrauch“: Mehrere US-Kirchen kritisieren Trumps Einwanderungspolitik
Quelleepd

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.