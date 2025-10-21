Bibelmuseum zeigt „Trump-Bibel“

„Wer hat das letzte Wort?“ Das Bayerische Bibelmuseum widmet sich in einer Sonderausstellung der Frage, wie Bibelworte gedeutet und instrumentalisiert werden. Auch eine „Trump-Bibel“ ist zu sehen.

Die Sonderausstellung des Bibelmuseum Bayern in Nürnberg mit dem Titel „Wer hat das letzte Wort?“ beginnt am 30. Oktober. Dort ist auch eine neu erworbene „Trump-Bibel“ aus den USA zu sehen. US-Präsident Donald Trump hatte vor seiner zweiten Amtszeit im März 2024 mit dem Vertrieb eigener Bibeln über einen Online-Shop begonnen. In der Edition sind auch wichtige Texte aus der US-Geschichte abgedruckt, darunter die US-Verfassung und die Unabhängigkeitserklärung.

Die Trump-Bibel, die in Nürnberg zu sehen sein wird, ist mit dem Zusatz „The Day God Intervened“ (deutsch: Der Tag, als Gott eingriff) versehen, in Anspielung auf das Attentat, das Trump am 13. Juli 2024 überlebte, sagte die stellvertretende Leiterin des Bibelmuseums, Antonie Bassing-Kontopidis dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Kontrovers: Werbung mit der Bibel

Die gezeigte Bibel diene zur Illustrierung der „Karriere eines Bibelworts“. Der Spruch aus dem Buch Jesaja im Alten Testament „Gott mit uns“ sei nicht nur ins Neue Testament eingegangen, sondern immer wieder von Armeen verwendet worden. Sowohl die schwedischen Truppen im Dreißigjährigen Krieg als auch die Reichswehr und schließlich die Wehrmacht brauchten die Worte für ihren Kampf.

Eine Gratwanderung sei immer wieder die Verwendung der Bibel für Werbung, sagte die stellvertretende Museumsleiterin. Eine Immobilienfirma nutzte das „Vaterunser“ für den Slogan Deine Villa geschehe, ein türkischer Raki-Hersteller drehte für sein Getränk einen TV-Spot mit einer Abendmahlsszene, bei der Jesus und seine Jünger Anisschnaps trinken.