Großes Konzert: 30 Jahre „Feiert Jesus!“

Sie werden landauf und landab seit 30 Jahren in Landes- und Freikirchen genutzt: die „Feiert Jesus!“-Liederbücher. Das feiert der SCM Hänssler-Verlag mit einem großen Jubiläumskonzert und einer Sonderausgabe.

Seit mittlerweile 30 Jahren sind die Liederbücher der Reihe „Feiert Jesus!“ aus vielen Gottesdiensten im deutschsprachigen Raum nicht mehr wegzudenken. Es begann 1995 mit über 240 Songs im ersten Band der Serie und einer Doppel-CD. Dass dieses Liederbuch die Geburtsstunde eines Labels und einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte sein würde, davon hatten weder Ideengeber Lukas Di Nunzio (damals „Operation Mobilisation“) noch Günther Hänssler zu träumen gewagt, heißt es in einer Pressemitteilung des Verlags. Beim Folge-Liederbuch „Feiert Jesus! 2“ (2001) war die Startauflage von 90.000 Exemplaren innerhalb von zwei Wochen ausverkauft.

Die Reihe bietet seit ihren Anfängen einen Mix aus deutschen Liedern und Übersetzungen populärer englischsprachiger Worship-Songs. Ab 1999 übernahm Liedermacher und Sänger Albert Frey die Produktion der CD-Aufnahmen. Die Musik wurde „bunter und kreativer: mehrstimmig, trendig, anlassbezogen.“ Im Laufe der Jahre erschienen anlassbezogene Liederhefte und CD-Sampler wie „Feiert Jesus! Kids“, „Feiert Jesus FOLK“ und „Feiert Jesus! To Go“. Dazu Sonderausgaben für Gitarre und Klavier. Außerdem gab es ein „Feiert Jesus!“-Songwriter-Camp. Insgesamt wurden bis heute nach Verlagsangaben über 1,5 Millionen „Feiert Jesus!“-Tonträger und mehr als 1,2 Millionen „Feiert Jesus!“-Liederbücher verbreitet.

„Feiert Jesus!“-Chor 2013 (Foto: Martin Dietrich)

Musiker & Produzent Lothar Kosse schreibt in einer Würdigung, die „Feiert Jesus!“-Serie sei für die Entwicklung einer Lobpreiskultur in Deutschland „von großer Bedeutung gewesen“. Manches Lied, das heute sehr geschätzt werde, wäre ohne die Arbeit von Albert Frey und seinem Team „nicht ans Licht gekommen“. Songwriter Arne Kopfermann bezeichnet die Reihe als „unschätzbar wichtigen Beitrrag“ für das gemeinsame Singen in den Kirchen. Sängerin Andrea Adams-Frey, selbst an vielen „Feiert Jesus!“-Produktionen beteiligt, erinnert sich an „viele eindrückliche, bewegende Erinnerungen“ bei den Aufnahmen.

SCM Hänssler und die SCM-Verlagsgruppe feiern das 30-jährige Bestehen der Reihe mit einem „Feiert Jesus!“-Jubiläumskonzert an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 29. Mai) ab 19 Uhr im Beethoven-Saal der Liederhalle Stuttgart. Mit dabei sind bekannte Gesichter und Stimmen der „Feiert Jesus!“-Serie: Albert Frey, Andrea-Adams Frey, Anja Lehmann, Michael Janz, Lena Belgart, Bastian Benoa und vielen mehr. Dazu gibt es zwei neue Produkte: Ein limitiertes „Feiert Jesus!“-Liederbuch „Gold“ (Sonderausgabe zum Jubiläum) und eine 3er-CD-Box. Das Liederbuch enthält einen bebilderten Sonderteil zur Geschichte von „Feiert Jesus!“.

Transparenzhinweis: Jesus.de ist Teil des SCM Bundes-Verlags, der wie der SCM Hänssler-Verlag zur SCM Verlagsgruppe gehört.