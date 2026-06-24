Ludwigshafen soll Zentrum für Popgottesdienste werden

Einen Schwerpunkt auf Gottesdienste mit populärer Musik will der protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen setzen. Das Angebot finde auch bei kirchenfernen Menschen offene Ohren, so Dekan Paul Metzger.

Es gab bereits Gottesdienste mit Musik und Texten von Coldplay und Nick Cave – und nun auch von den Beatles. Die Stadt Ludwigshafen am Rhein solle zu einem Zentrum für Pop-Gottesdienste in der Evangelischen Kirche der Pfalz werden, sagte Dekan Paul Metzger dem Evangelischen Pressedienst (epd). Gottesdienste mit populärer Musik und Predigen zu «menschlich existenziellen Themen» seien bei vielen Kirchenmitgliedern beliebt und erreichten auch kirchenferne Menschen für die christliche Botschaft.

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Der Kirchenbezirk Ludwigshafen wolle im Transformationsprozess der Pfälzer Kirche künftig einen regionalen Schwerpunkt auf Popgottesdienste setzen, so Metzer. Ein «Regio-Team» aus Haupt- und Ehrenamtlichen wolle etwa einmal im Quartal einen solchen einstündigen Gottesdienst mit Chören oder Bands gestalten. Die Zahl herkömmlicher Gottesdienste solle hingegen «ganz erheblich» reduziert werden. Der nächste Popgottesdienst mit Musik von den Beatles findet am 26. Juni in der Melanchthonkirche statt, das Thema ist Einsamkeit.

Sinnsuche ist Thema vieler Popsongs

Viele Popsongs thematisierten in ihren Texten die Sinnsuche, erklärte Metzger, der als Hobbymusiker Gitarre spielt. Sie eigneten sich daher gut für Predigten in Gottesdiensten. Es seien «neue Formen von Gottesdienst mit neuer Sprache» nötig, betonte der Theologe. Der klassische Sonntagsgottesdienst sei in einer Krise, die Liturgie und kirchliches Liedgut seien vielen Menschen nicht mehr bekannt oder verständlich.

Popgottesdienste hingegen sprächen ein Lebensgefühl an und könnten Menschen spirituell stützen, meinte Metzger. Die Einsamkeit von Menschen sei in der von sozialen Problemen geprägten Stadt Ludwigshafen ein Thema, das auch die Kirche umtreibe.

Beatles-Gottesdienst richtet Blick auf Einsame

In seiner Predigt zum Text des Beatles-Songs «Eleanor Rigby» wolle er beim kommenden Popgottesdienst zeigen, wie aktuell die Suche nach Nähe, Trost und Gemeinschaft sei, sagte Metzger. Der Song aus dem Jahr 1966 mit der Textzeile «Look at all the lonely people» richtet den Blick auf oft vergessene einsame Menschen.

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In der Vergangenheit hatte der protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen auch zwei Gottesdienste zu Romanen über den Zauberschüler Harry Potter veranstaltet. Großes Aufsehen erregten Popgottesdienste in der Heidelberger Heiliggeist-Kirche zu den US-amerikanischen Sängerinnen Taylor Swift und Lady Gaga.

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